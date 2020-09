Bemutatkoznak a kézműves sörök a Nyitott Főzdék Napján

Sörkóstolókkal várják a magyar kisüzemi sörfőzdék október 10-én az érdeklődőket az első Nyitott Főzdék Napja alkalmából. A kezdeményezésben részt vevő mintegy 25 sörfőzde a sörbemutatókon túl üzembejárással, gasztronómiai produkciókkal is készül.

A termékeik túlnyomó részét a vendéglátásban és turizmusban értékesítik a kisüzemi sörfőzdék, azonban a szegmens koronavírus-járvány miatti megtorpanása nagyon nehéz helyzetbe hozta idén őket is. A kisüzemek igyekeznek változatos, új csatornákon eljuttatni söreiket a fogyasztókhoz. Ehhez járul hozzá ez az esemény is, ahol a sörfőzdéknél kóstolhatják meg a különböző sörtípusokat a látogatók.

A Nyitott Főzdék Napja programhelyszínein a sörkóstolás és vásárlás mellett lehetőség lesz a sörfőzdék működésének, a sörkészítés folyamatának, illetve a sör alapanyagainak megismerésére is. A résztvevők közül több sörfőzde is bemutat új főzeteket október 10-én, illetve helyi kistermelőket is meghívtak. Így a sör mellett kézműves sajtokat, párlatokat, környékbeli finomságokat is kóstolhatnak a látogatók.

A Nyitott Főzdék Napja programjain a részvétel ingyenes. Fizetni kell viszont a fogyasztásért és a kóstolókkal egybekötött főzdelátogatásért.