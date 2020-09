Októberben jön a felvételi tájékoztató keresztféléves képzésről

Október közepén jelennek meg a 2021 februárjában induló egyetemi és főiskolai képzésekre vonatkozó keresztféléves felvételi eljárás tudnivalói. A felvételi tájékoztató tartalmazza majd a szakok pontos követelményeit és a pontszámítási szabályokat is. A jelentkezési időszak november 15-ig tart, a ponthatárok megállapítása 2021 január második felében történik: így, akinek sikeres lesz a felvételije, februárban el is kezdheti a felsőfokú tanulmányokat - írja az Eduline.



A keresztféléves felvételin is legfeljebb hat helyet lehet megjelölni, illetve ebben az eljárásban is felsőoktatási szakképzésre, alap- és mesterképzésre, valamint osztatlan mesterképzésre lehet jelentkezni. A szakirányú továbbképzések és a doktori képzések jelentkezési határidőit a képzéseket indító intézmények határozzák meg, központi felvételi eljárás nincs. A felvételi eljárásnak vannak alapkövetelményei, de emellett az intézmények a különböző szakokon plusz feltételeket is megadhatnak.