Az eddigi tapasztalatok szerint minden ötödik koronavírus-fertőzésen átesett ember szervezete termel elegendő ellenanyagot – mondta a Testnevelési Egyetem tudományos rektorhelyettese szerda reggel az M1-en.

Lacza Zsombor szerint az ellenanyag néhány hónapon keresztül megtalálható a betegségen átesettek szervezetében, így a várplazmájuk felhasználható az úgynevezett plazmaterápiához.

Minden beteg jobban lett, aki eddig plazmát kapott, s a javulás – a gyulladásos panaszok csökkenése – már másnap jelentkezett. Sőt, ha a terápiát időben végezték el, akkor ez elegendő volt ahhoz, hogy túléljék a betegséget.

A szakember azt is kifejtette, hogy a plazma fagyasztva néhány hónapig eltartható. Az orvosok most az első hullám idején levett plazmákat használják fel, de ezen a héten kezdődik az új vérplazmák begyűjtése. Egy betegtől egy és három egység közötti vérplazmát tudnak levenni, és körülbelül ennyi kell a terápiához is, tehát egy donor egy betegen tud segíteni.

A magyar kutatók jelenleg azon dolgoznak, hogy a vérplazmában található hasznos molekulákból egy koncentrátumot készítsenek és így gyógyszert állítsanak elő, de ennek az átfutási ideje 1–3 év között van.