A Szent László Kórház és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet után a Szent János Kórház is segítségért folyamodik, a személyzete ugyanis már nem tudja ellátni az egyre több koronavírusos beteg jelentette feladatokat. A kórházat azután kerestük meg, hogy szerdán értesültünk az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet segítségkéréséről.

Ahogy ma reggel megírtuk, a lélegeztetőgép-kapacitás betelt a Szent László Kórházban és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben is.

Bár a Szent János Kórház tavasszal minden többletfeladatot el tudott látni a saját erőforrásból, és a betegellátás forgalma csupán 40 százaléka volt az egy évvel korábbinak, most túlterheltséggel küszködik a koronavírusos betegek számának jelentős mértékű növekedése miatt. A kórház valamennyi osztálya szinte teljes kapacitással üzemel – írta megkeresésünkre az egészségügyi intézmény.

Ezért kértük, hogy a többletfeladataink ellátása érdekében vezényeljenek hozzánk szakembereket

– írta kérdésünkre a kórház. Most ősszel sokkal több a fiatal és a középkorú betegük, akiket elkülönítve kell kezelniük. Az orvosok a súlyosabb szövődményeket továbbra is idősebb betegeknél tapasztalják, azonban ők egyelőre kevesebben vannak, mint tavasszal.

Ahogy tavasszal is, most is elsődlegesen a nagy gyakorlattal rendelkező három budapesti kórház – a Dél-pesti Centrum Kórház, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet és a Szent János Kórház fogadja a középsúlyos és súlyos koronavírusos betegeket.

A kormányhivatal továbbította az Országos Korányi Pulmonológia Intézet és a Szent János Kórház kérését is valamennyi budapesti kórháznak.