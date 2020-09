A törlesztési moratórium után sem nő a törlesztőrészlet

A törlesztési moratórium lejártával, 2021-től a vonatkozó jogszabály szerint senkinek sem nő meg a havi törlesztőrészlete. Ez alól egyetlen kivételként említendők a változó kamatozású hitelek, amelyek a moratórium nélkül is módosulnának. Következésképpen mindenkinek ugyanannyit kell majd törlesztenie havonta, mint amennyit januárban a moratórium nélkül fizetett volna – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank az MTI-nek küldött közleményében.

A moratórium miatt viszont a hitelek törlesztőrészleteit egyéb céljaikra fordíthatták az ügyfelek, amivel jelenértéken számítva jobban jártak. A közlemény szerint pontatlanok azok a hírek, amelyek szerint „jócskán" megugrana a moratóriumot igénybe vevők összes terhe a hitelező pénzügyi intézmény felé.

A FIZETÉSI STOP ALATTI IDŐSZAKBAN FELGYŰLŐ KAMATOK NEM JELENNEK MEG KAMATOS KAMATKÉNT.

A kamatok teljesítésére az ügyfél hitelének futamideje hosszabbodik meg automatikusan, kiszámítható, előre látható módon.

Ha egy tízmillió forint tőketartozású, 4,5 százalékos teljes hiteldíj mutatójú (THM), tízéves hátralévő futamidejű lakáshitelt veszünk alapul, akkor annak futamideje is csak öt hónappal nyúlik meg a kamatok teljesítésére – közölte az MNB.

A törlesztési moratóriumot idén év végéig bármikor igényelhetik az ügyfelek. Ugyanígy bármikor lehetőségük van folytatni az abbahagyott törlesztést is. Utóbbi szándékot – ha a bank emeli le a törlesztőrészletet – mindenképp jelezni kell hitelintézetnek.

A jegybank közleménye rámutat arra is, hogy a moratórium iránti bizalmat jelzi, hogy a háztartások és a vállalatok mostanáig a teljes hitelállomány 40-50 százalékánál kérték a havi törlesztés felfüggesztését.

Mi a törlesztési moratórium?

A Nemzeti Bank március 18-án szólította fel a bankokat, hogy a vállalati kölcsönök után a lakossági hitelekre is vezessenek be fizetési moratóriumot. A törlesztési moratórium a hitelek havi fizetési kötelezettségeinek felfüggesztését jelenti, vagyis nem kell ezen időszak alatt a törlesztőrészleteket megfizetni. Nem értelmezhető tartozáselengedésként vagy a kamatok csökkentéseként, hanem tulajdonképpen haladékot jelent az átmeneti pénzügyi zavarok idejére. Magyarország mellett több uniós tagállam is alkalmazta a módszert az elmúlt időszakban.