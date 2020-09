Milliárdos közpénztámogatással bővít Miskolcon a Sanofi

A Sanofi több mint hétmilliárd forintból, 1,2 milliárd forintos állami hozzájárulással bővíti a miskolci üzemét – jelentette be a beruházás csütörtöki sajtótájékoztatóján Budapesten Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A vállalat jelentősen, csaknem 50 százalékkal bővíti a gyár termelési kapacitását a kormányzati támogatás segítségével: az új gyártósor óránként 9 ezer fecskendőt is előállíthat. A Sanofi a termékek 95 százalékát a világ 65 országában fogja értékesíteni 2022 tavaszától. Szijjártó szerencsés helyzetnek nevezte, hogy az országban a nagy múltú magyar gyógyszeripari cégek mellett nemzetközi nagyvállalatok is termelnek, összesen csaknem 25 ezer munkavállaló megélhetését biztosítva.

A Sanofi 2013 óta a kormány stratégiai partnere, és – mint Szijjártó Péter elmondta – az eltelt évek igazolták a megállapodás létjogosultságát. A gyógyszeripart a járvány megjelenése még inkább felértékelte, és a világ szeme most is a gyártókon van, hiszen mindenki az oltóanyagot várja – hangsúlyozta. A hatékony védekezés jelentősége mellett a gazdasági előnyöket is kiemelte, mint mondta: Magyarországon, a bevételükhöz képest, a gyógyszeripari gyártók költik a legtöbbet kutatásokra, a belföldön gyártott gyógyszerek a világ 129 országába jutnak el, a kivitel összege pedig elérte az 5,5 milliárd eurót, ami a 2010-es értéknek csaknem a kétszerese. A Sanofi részesedése különösen jelentős az exportból, hiszen a Magyarországon működő vállalatok sorában a 15. legnagyobb kiviteli teljesítménnyel büszkélkedhet.

Rónay Tamás, a Sanofi magyarországi vezérigazgatója szintén beszédet mondott, amelyben elárulta, hogy a beruházással Európa egyik legkorszerűbb fecskendőgyárát fogják létrehozni. Az üzem ugyanakkor már most is jelentős szerepet tölt be a vállalaton belül, hiszen az elmúlt csaknem 3 évtizedben 24 milliárd forintot költöttek rá. A hosszú távú vállalati elköteleződést igazolja Magyarország iránt az is, hogy a cégcsoport összes stratégiai tevékenysége megtalálható belföldön, így többek között a hatóanyaggyártás, a kémiai kutatás, és az orvosi eszközök gyártása.

A francia anyavállalat a rendszerváltást követően jelent meg Magyarországon. 1991-ben a nagy múltú Chinoin gyógyszergyárban 40 százalékos tulajdonrészt szereztek, amit 1998-ban 98 százalékosra növeltek. Magyarországon 5 telephelyet működtet, és több mint 2 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Gyárai a miskolci Csanyikvölgyben, Újpesten, és Veresegyházon működnek – írja az MTI.