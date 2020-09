Halhatatlan a sárga csekk

Az alacsony iskolázottságú vidéki nyugdíjasok szeretnek a leginkább sárga csekkel rezsit fizetni. A felsőfokú végzettségűek csaknem fele semmit sem fizet már így - derül ki a napi.hu számára a Pulzus Kutató által készített friss közvélemény- kutatásból.

A legfontosabb rezsiszámlák vezetik a listát, a vízdíjat 48, az áramszámlát 46 százalék rendezi még így - írja a Pulzus- kutató.

Arra is fény derül, hogy e fapados számlafizetési szokások között szerepel az internet és telefonszámla befizetés is, holott a ezeket tipikusan online lehetne fizetni. A kutatás a nemek közti befizetési szokásokat is taglalja, a nők lóhosszal vezetnek.