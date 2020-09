Önkéntesek segítik a beteg gyerekek oktatását karantén alatt

A járvány miatt otthoni tanulásra szoruló krónikus beteg gyerekek oktatásához ajánl segítséget a KórházSuli Alapítvány. A szervezet az MTI-hez eljuttatott közleményében arról ír, hogy a tartósan súlyos beteg gyerekek oktatására létrehozott és működtetett szakmai rendszerüket megnyitják azoknak a krónikus betegségben szenvedő tanulóknak is, akik a vírus által különösen veszélyeztetettek, emiatt szüleik az otthoni tanulásuk mellett döntenek.

Kifejtették: az Emberi Erőforrások Minisztériumának napokban kiadott intézkedési terve a járványügyi készenlét idején lehetővé teszi a veszélyeztetett tanulók számára, hogy egyedi feltételekkel vegyenek részt az oktatásban. Vagyis,

aki krónikus beteg (például légzőszervi, daganatos vagy cukorbetegsége van), annak nem kötelező bejárni az iskolába, hiányzása igazolt lesz.

Ilyenkor ugyanakkor lehetősége van arra, hogy otthonról, egyénileg egyeztetett módon vegyen részt az oktatásban. Ebben a helyzetben kíván segítséget nyújtani a KórházSuli Alapítvány, amely a tartósan beteg gyerekek oktatási rehabilitációjában már sokéves tapasztalattal és önkéntesi gárdával is rendelkezik.

A KórházSuli által begyűjtött statisztikai adatok szerint csaknem 60 ezerre tehető azon 16 év alattiak száma, akit valamilyen egészségi probléma korlátoz abban, hogy a hasonló korúak számára szokásos mindennapi tevékenységeket végezhesse.

Számolnak a krónikus beteg gyerekek testvéreivel is, hiszen őket is érintheti az iskolalátogatás alóli felmentés. Online tananyagaikat már korábban, a tavaszi járvány idején hozzáférhetővé tették, ezek továbbra is rendelkezésre állnak – jelezték. A Kórházsuli bázisintézményei a budapesti Eötvös József Gimnázium és a Bethesda Gyermekkórház, szakmai együttműködő partnereik pedig az ELTE Tanító- és Óvóképző Kara, valamint a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara.

Az alapítvány 2014-es megalakulásuk óta több mint 600, betegsége vagy balesete miatt az oktatásból tartósan kimaradó gyermek felzárkózását és visszailleszkedését segítette. Az 1700 önkéntes – kortárs középiskolás és egyetemista – a tananyag átadása mellett támogató közösséget is nyújt.