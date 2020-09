Mától szigorúbb maszkviselési szabályok léptek életbe Budapesten a koronavírus-járvány második hulláma miatt, a maszkviselési kötelezettség megsértőire 15 ezer forintig terjedő bírságot is kiszabhatnak.

A Fővárosi Közgyűlés hétfőn döntött arról, hogy – a taxik, tömegközlekedési járatok, boltok, bevásárlóközpontok és piacok mellett – a mozikban és színházakban, hangversenyen és cirkuszi előadáson, valamint a hasonló intézmények zárt tereiben, illetve a társasházi közgyűléseken is kötelező az orr- és szájnyílást eltakaró maszk használata.

Ha ezekben az intézményekben és helyszíneken valaki nem megfelelően vagy egyáltalán nem visel maszkot, akkor 8 ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal vagy 15 ezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Helyszíni bírságot akkor szabhatnak ki, ha az érintett felhívásra sem tartja be a maszkviselési szabályokat. A rendelet kivételként határozza meg az említett helyeken való étel- és italfogyasztást, továbbá a maszkviselési kötelezettség az előadókra nem vonatkozik. A fővárosi önkormányzat már korábban felhívta a figyelmet arra, hogy a nem megfelelő maszkviselés, vagyis például az orr szabadon hagyása is a szabályok megszegésének minősül. Ha tartósan visszaesik azúj fertőzöttek száma, akkor a maszkviselési kötelezettséget felfüggesztik.

A tegnapi adatok szerint Magyarországon 15 170 beazonosított fertőzött van. A koronavirus.gov.hu oldalán tegnap megjelent tájékoztatás szerint meghalt nyolc krónikus beteg, így az elhunytak száma 663 főre nőtt, 4227-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma csütörtökön 10 280 fő volt, 328 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 21-en vannak lélegeztetőgépen.

Orbán Viktor a fent említett szabályokról szerdán számolt be, a miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett videójában részletezte a legfrissebb kormánydöntéseket. Mint mondta, a hatósági tesztek ára tizenkilencezer-ötszáz forint lesz, és semmilyen jogcímen nem lehet több pénzt elkérni egy tesztért. A kormányfő közölte továbbá, hogy október 1-től a szórakozóhelyeket este tizenegy órakor be kell zárni, valamint egyéb kiemelt szabályozásként megemlítette, hogy a kormány fenntartja a beutazási korlátozásokat. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy október 1-jétől az iskolákba csak testhőmérséklet-mérés után léphetnek be a diákok és a tanárok, csak és kizárólag ők.

Az első hullámmal szemben csatát nyertünk, most már felkészültebben és tapasztaltabban, ráadásul a konzultációval felvértezve áll szemben az ország a koronavírus második hullámával

– fogalmazott Orbán Viktor a Facebookon közzétett videójában.

A szakemberek szerint december–január körül éri el a csúcspontját a járvány. A miniszterelnök szerint a kormánynak kész forgatókönyve van arra, szükség esetén több kórházi ágyat is fel tudnak felszabadítani, a jelenlegi tízezerről, akár 20-30 ezerre is növelhetik a kórházi ágyak számát.