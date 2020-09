Otthonteremtési programról és új családvédelmi akciótervről is beszélt kinevezés előtti meghallgatásán a családokért felelős tárca nélküli miniszteri posztra jelölt Novák Katalin pénteken az Országgyűlés népjóléti bizottságában.

A területért eddig államtitkári rangban felelős politikus bejelentette: minden idők legnagyobb otthonteremtési programjára készül, és az erről szóló javaslatot rövidesen a kormány elé terjeszti. A cél az, hogy az új programmal még több embert tudjanak elérni - emelte ki.

Elmondta azt is, hogy egy második családvédelmi akciótervre is készülnek, ennek részleteit később fogják ismertetni. Közölte, hogy fideszes képviselőtársa, az agrártárcánál most is államtitkári posztot betöltő Zsigó Róbert lesz a parlamenti államtitkára.

Továbbra is kiemelt a családok ügye

Közölte, kollégáira továbbra is számít, eddigi csapatával dolgozik tovább, és nem költöznek másik kormányzati épületbe. Azt hangoztatta, nem „szigetként" működnek majd, hanem „ezer szállal" kapcsolódnak a többi minisztériumhoz, intézményhez.

A változások között említette, hogy részt vehet majd a kormányüléseken, így „első körből" értesül a döntésekről. Kitért arra is, munkája során továbbra is számít a családszervezetek, az egyházak, a tudományos élet képviselőire.

Hangsúlyozta, a családok ügyét a kormány továbbra is kiemelten kezeli, és intézkedéseikkel továbbra is a családok bizalmát kívánják helyreállítani, és bátorítani őket a tervezett gyermekek vállalására. Úgy vélte, eddigi törekvéseik, intézkedéseik óvatos optimizmus mellett is pozitív trendeket indítottak el, azok már látszódnak a statisztikai adatokon.

Példaként említette, hogy 20 százalékkal nőtt a gyermekvállalási kedv, a házasságkötések száma 43 éve nem volt ilyen magas, mint most, míg a válásoké 60 éves mélyponton van, továbbá az abortuszok száma is több mint 30 százalékkal csökkent.

Beszámolójában sorra vette az egyes családtámogatási formákat, ezek közül egyebek mellett kiemelte a családbarát adórendszer bevezetését, a nagyszülői gyedet, a gyed extrát, a diplomás gyedet, az otthonteremtési programot.

Mindenki azt szeretné, ha a magyar családoknak jobb lenne

Lukács László György (Jobbik) gratulált Novák Katalin miniszteri kinevezéséhez, ugyanakkor azt mondta, szerinte inkább egy önálló családügyi minisztériumra lenne szükség. Közölte, a Jobbik mindig elismerte a kormány jó intézkedéseit, de rámutattak azokra a területekre is, ahol több bátorságra lett volna szükség.

A Jobbik is azt szeretné, hogy a magyar családoknak minél jobb legyen - mondta, hozzátéve: szerintük is demográfiai fordulatra lenne szükség, de tudják, hogy ez nagyon hosszú folyamat.

Szabó Tímea (Párbeszéd) azt mondta, „pártokon felülemelkedve mindannyiunknak az az érdeke, hogy minél több gyermek szülessen Magyarországon". Szerinte ugyanakkor az adatok azt mutatják, hogy még mindig csökken a születések száma. Úgy vélte, Novák Katalin optimistább, mint amit a számok mutatnak.

Azt mondta, nem látja, hogy az elmúlt tíz év kormányzása meghozta volna a várt eredményt. Megjegyezte ugyanakkor, Novák Katalin befektetett energiáját elismeri, de nem tartja hatékonynak az eddigi intézkedéseket.

Úgy vélte, igazi probléma, hogy nem születnek meg az első és a második gyerekek, továbbá az egyszülős családok anyagi helyzetét is rossznak tartja, sokan élnek közülük szegénységben.

Kilenc igen, három nem

Révész Máriusz (Fidesz) szerint az, hogy a házasságkötések száma a 2010-es 36 ezerről 2019-re 64 ezerre emelkedett, egy olyan, világviszonylatban is imponáló adat, amit bátrabban kellene hirdetnie a miniszterjelöltnek.

Úgy vélte, a növekvő házasságszám várhatóan jó hatással lesz az első gyerekek számának növekedésére is.

Tapolczai Gergely (Fidesz) fontos kormányzati üzenetnek mondta a tárca nélküli családügyi miniszterség létrehozását. Javasolta továbbá, hogy a járvány idején fordítsanak külön figyelmet a fogyatékkal élő gyerekeket nevelő családokra, amelyeknek még nehezebb a helyzete. Novák Katalin azt közölte, hogy a képviselő javaslataira nyitott, azokat szívesen fogadja.

Nacsa Lőrinc (KDNP) szerint a 2010-es családbarát fordulat előtt minden idők legkárosabb családpolitikája volt Magyarországon, mert folyamatosan forrásokat vontak el a családoktól. Szerinte abból a nehéz helyzetből indulva a kemény munka most már eredményekkel kecsegtet.

A bizottsági meghallgatás után kilenc képviselő támogatásával és három elutasításával támogatták Novák Katalin miniszteri kinevezését.

Orbán Viktor miniszterelnök a múlt héten jelentette be, hogy Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, a Fidesz alelnöke október elsejétől a családokért felelős tárca nélküli miniszter lesz; a kormányfő a döntést a családok életszínvonalának megvédésével indokolta.

(Borítókép: Novák Katalin családokért felelõs tárca nélküli miniszterjelölt a kinevezése elõtti meghallgatásán az Országgyûlés népjóléti bizottságának ülésén az Országház Apponyi Albert-termében 2020. szeptember 18-án. Mellette Zsigó Róbert (Fidesz) a parlamenti államtitkári poszt várományosa.

MTI/Koszticsák Szilárd)