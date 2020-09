Naponta 7000 gyereket ölnek meg olyan betegségek, amelyek viszonylag egyszerűen megelőzhetők lennének. Ezen kórokozóknak már el kellett volna tűnniük a Föld színéről, mégis léteznek, sőt sok esetben ismét támadásba lendülnek: az elmúlt években megkétszereződött a kanyarós esetek száma és a koronavírus-járvány miatt az összes védőoltás nehezebben ér célba, a fertőző gyermekbénulás például teljesen új helyeken bukkant fel.

Ez egy globális háború, ezért az UNICEF Magyarország itthon is arra kér mindenkit, hogy segítsen megnyerni. Szerencsére ezek ellen a gyerekgyilkos betegségek ellen már léteznek tökéletes fegyverek, hatékony bevetésükhöz azonban támogatásra van szükség, különösen a koronavírus okozta nehéz helyzetben. A mai napon Budapest utcáin megjelent plakátok a védőoltások fontosságára hívják fel a figyelmet és kérik, hogy aki tud, csatlakozzon a küzdelemhez

– fogalmaz közleményében az UNICEF Magyarország, hozzátéve, a koronavírus-járvány megmutatta, hogy egy-egy betegség milyen globális pusztításra képes – bárhol is bukkanjon fel. A Covid–19-re még nincs megfelelő oltás, sok más betegség ellen viszont van.

Fotó: UNICEF

Az UNICEF és partnerei oltják be a világ gyermekeinek közel felét, ezzel a szervezet a földkerekség legnagyobb oltóanyag-vásárlója. A vakcinák évente 2-3 millió gyerek életét mentik meg. Az oltóanyagok védelmet nyújtanak többek között a TBC, a kanyaró, a járványos gyermekbénulás, a rotavírus, a mumpsz, a szamárköhögés és sok más veszélyes, potenciálisan halálos kór ellen.

Számos országban a Covid miatt ideiglenesen leálltak az oltási programok, Afganisztánban és Pakisztánban például új járványos gyermekbénulásos esetek jelentek meg, mert a szervezet egy időre kénytelen volt felfüggeszteni a vakcinációs tevékenységét. Hetvenhét ország kétharmada jelentett visszaesést az oltási szintekben a vírus hatására. A háború sújtotta Jemenben 2005, a szintén konfliktusokkal terhelt Szudánban 2009 óta most először regisztráltak új megbetegedéseket.

Huszonnyolc éve nem volt olyan fennakadás az oltási folyamatban amilyennel jelenleg szembesülünk. A kanyaró térnyerése drámai: az UNICEF már akkor riadót fújt, amikor 2017-ről 2018-ra megduplázódtak a megbetegedések, majd 2019-re tovább romlott a helyzet közel egymillió ismert megbetegedéssel. Európai államokba, többek között Csehországba és az Egyesült Királyságba is betört a kanyaró. A koronavírus-járvány most a többi kór terjedésének is kedvez

– írják. Arról is szót ejtenek, hogy a világ jó úton járt a gyermekhalandóság megfékezésében: míg 1990-ben még 12,5 millió öt éven aluli gyermek hunyt el megelőzhető okokból, addig 2019-ben 5,2 millió. A koronavírus ezeket az eredményeket is veszélyezteti. Tavaly 14 millió csecsemő maradt bármiféle védőoltás nélkül, idén ez a szám jelentősen növekedhet. Mindig azok a gyerekek vannak a legnagyobb veszélyben, akiknek amúgy is nehéz sors jutott: a háborús területeken akár a gyerekek 44%-a is védelem nélkül élhet.

Fotó: UNICEF

Az UNICEF munkatársai azonban nem adják fel: ha kell, szamárháton, drónnal, kötélhágcsókon kapaszkodva is eljuttatják a vakcinákat a legeldugottabb falvakba. De erre csak magánadományok sokaságával lehetnek képesek, ezért az UNICEF Magyarország most arra kéri a társadalmat, hogy aki teheti, támogassa ezt az élet-halál harcot.

A szervezet munkatársai a terepen küzdenek, gondoskodnak a vakcinák beszerzéséről, célba juttatásáról, azonban szükségük van egyéni támogatókra.A szerény összegű adományok is sokat jelentenek: pár száz forintból egy gyermek már szinte teljes védelmet kaphat a legfenyegetőbb betegségekkel szemben

– tájékoztat az UNICEF Magyarország.