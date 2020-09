Airbus A400M-eket vásárol a Magyar Légierő?

Magyarország az első ország, amely csatlakozott a német Luftwaffe Multinational Air Transport Unit (MNAU) programjához – derül ki a német fegyveres erők honlapján megjelent cikkből.

A 2017-ben Németország által megrendelt 40 darab A400M légcsavaros katonai szállítógéppel kapcsolatban a német szövetségi védelmi minisztérium javaslatot tett egy nemzetközi légi szállító alakulat (MNAU) felállítására. Ennek nemrégiben véglegesítették a feltételeit.

„A megvalósító csoport felállításával létrejöttek az első tényleges pozíciók az MNAU wunstorfi bázisán, amely lépés egy újabb mérföldkő a többnemzeti, katonai légszállítási projekt megvalósításában. A Magyar Légierő első tisztjeinek integrálásával megkezdődött az együttműködése magyar partnereinkkel“

– mondta a légi szállító egység felállításának alkalmából Ingo Gerhartz altábornagy, a Luftwaffe főszemlélője (ellenőre).

Fotó: Johannes Heyn / Bundeswehr A német és a magyar légügyi főszemlélő Ingo Gerhartz altábornagy és Killián Nándor vezérőrnagy együtt indítja el a Nemzetközi Légi Szállító Alakulat működését a németországi Wunstorf repülőterén

A jelenlegi bázis mellett a lechfeldi repülőtéren hamarosan újabb tíz A400M repülőgép áll az alakulat szolgálatába. Tervek szerint az MNAU végleges bázisa is Lechfeldben lesz.

Az MNAU tagországai számára jelentős előnyöket jelent az együttműködés. Egyrészt lehetővé válik, hogy összehangolják repülési tevékenységüket és a légi szállítási igényeiket, ráadásul jelentős költségeket és erőforrásokat is megtakarítanak a környezet fokozottabb védelme mellett. A programban résztvevők előre egyeztetett repülési terveik megvalósítása során előfordulhat, hogy a magyar rakományokat német pilóták szállítják, és fordítva. A személyzet mellett a partnerállamok számára lehetőség nyílik saját felségjelzésű gépeik használatára is az alakulaton belül.

Fotó: PAO Counter Daesh / Bundeswehr

Mindez felveti a kérdést, hogy

Magyarország A400M szállítógépeket vásárolhat a jövőben.

De nemcsak légi szállításra nyílik lehetőségük a partnerországoknak, hanem légi utántöltésre is, ami jelentősen megnöveli a repülőgépeik hatótávolságát. A Magyar Légierő szolgálatában álló JAS 39 Gripenek rendelkeznek az ehhez szükséges felszereléssel, néhány pilóta pedig már megkapta az előírt felkészítést is, amely tényleges légi utántöltési gyakorlatot is jelent.