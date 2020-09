Egészségügyi dolgozókat vezényelnek az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe

A Népszava megszerezte azt a dokumentumot, amely szerint egészségügyi dolgozókat vezényelnek át az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe. A kórház már szeptember 14-én hétfőn ezt kérte, mondván, az ágyszámkapacitás rendben van, a humánerőforrást viszont nem tudják saját erőből biztosítani a járványügyi feladatok maradéktalan ellátásához. Budapest Főváros Kormányhivatala erre reagálva írta csütörtökön, hogy „egészségügyi válsághelyzeti ellátás biztosítása érdekében „kirendelés szükségességéről” döntött.

Azt korábban több lap is megírta, hogy a Korányi Intézet és a Szent János Kórház is segítséget kér, mert a a kapacitása határán dolgozik, a Népszava pedig arról is beszámolt, hogy betelt a lélegeztető kapacitás. lélegeztetőgépek hiányáról számolt be. Ehhez képest Orbán Viktor pénteken belefojtotta a szót a Korányi Intézetben akkor már 24 órája ügyelő orvosba, aki merte megjegyezni, hogy lélegeztetőgép ugyan van elég, de technikusra még szükség lenne. A kormányfő a Kossuth Rádióban azt nyilatkozta, hogy természetesen van elegendő hely, van elegendő lélegeztetőkészülék, és most még van elegendő ember is.

A létszámhiányt firtató kérdésre Müller Cecília sem adott határozott választ az operatív törzs szombati online sajtótájékoztatóján. Csak annyit mondott, hogy a tervük szerint az egészségügyi szolgáltatók folyamatosan fognak belépni a rendszerbe. Amint egy szolgáltató kapacitása 80 százalékban megtelik, belép a következő intézmény. A második vonal bevetése – állította az országos tisztifőorvos – még nem vált szükségessé.