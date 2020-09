Ma hajnalban több helyen talajmenti fagy csipdeste a réteket és az erdőket. Az ország egyik hideg zugában, Zabaron egészen 0,5 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet. Azonban a csípős reggel után kellemes, napos kiránduló vár ránk ma. Az erdők levegőjében még érződik a néhány nappal ezelőtti eső frissessége, de már elkezdtek sárgulni és hullani a levelek.

Szombaton napközben – írja az MTI – a hőmérséklet akár 21-25 fokig is emelkedhet, estére pedig 8 fokig is vissza hűlhet a levegő. A következő napokban ismét egyre magasabbra fog kúszni a hőmérő higanyszála, napközben 30 fok közeli csúcsértékek is lehetnek. Csütörtökön és pénteken pedig várhatóan a leghidegebb órákban sem fog 10 fok alá hűlni a levegő.