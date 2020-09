Kiszelly Zoltán: az ellenzék is jobban járna, ha együtt tudna működni a kormánnyal a járvány alatt

Az ellenzék mindenben különbözni akar a kormánytól – jellemezte a koronavírus-járvány idején tanúsított ellenzéki magatartást Kiszelly Zoltán politológus a közszolgálati televízió vasárnap esti műsorában. Úgy látja, hogy a járvány elleni küzdelemben politikai hitvitává kezd válni, hogy aki egyetért a kormánnyal, inkább egyetért az intézkedésekkel is, aki pedig korábban is kritikus volt a kormánnyal szemben, a kormány nyugati vagy nemzetközi ajánlásokkal egyező ajánlásait is bírálja.

Míg több más országban a nemzetpolitikában, a családtámogatásban, az adókérdésekben, a kül- és biztonságpolitikában vagy az oktatásban ciklusokon keresztül egy irányba megy a politika, és csak a részletekben vitáznak a felek, Magyarországon az ellenzék mindenben különbözni akar a kormánytól – tette hozzá.

Kiszelly Zoltán szerint vannak olyan időszakok, mint a járvány is, amikor együtt kell működni, és szerinte az ellenzék a kormánnyal együttműködve jobban jönne ki a helyzetből, mintha még a legkézenfekvőbb kérdésekben sem hajlandó támogatni a kormányt.