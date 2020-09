Míg van tizenhatezer lélegeztetőgépünk és tízezer üres kórházi ágyunk, speciálisan képzett szakápolóból kevesebb, mint kétezer van

– írta már több mint 14 ezer megosztásnál járó Facebook-posztjában Máté-Horváth Nóra aneszteziológus, intenzív terápiás szakorvos. Bejegyzésében arra hívja fel a figyelmet, hogy

A doktornő kiemelte, hogy ezeknek a szakdolgozóknak ráadásul nem csupán a Covid-fertőzöttek ellátása a feladata, azt az eddigi munkájukon felül kell megoldaniuk,

hiszen most is van agyvérzettünk, súlyos szívelégtelenünk, vérgmérgezettünk, autóbalesetesünk, égettünk, súlyos műtét után lábadozónk. Intenzív osztályaink a COVID nélkül is rengeteg beteget látnak el nap nap után, ennek a szűk kis csapatnak a jelentős része épp dolgozik.