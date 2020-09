A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér utasforgalmát továbbra is drasztikusan érintik a koronavírus-járvány miatt bevezetett utazási korlátozások. A várható éves utasforgalom a 17 évvel ezelőtti szintre csökken. A repülőtér üzemeltetője az őszi és téli hónapokban is 90 százalék körüli visszaeséssel számol írja portálunknak küldött közleményben a magyar légitársaság.

A kontinensen 2020 augusztusáig 1,15 milliárd légi utas tűnt el a járvány miatt bevezetett utazási korlátozások miatt. A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) becslése alapján az európai repülőterek utasforgalma az elkövetkező néhány évben sem fogja elérni a válság előtti szintet.

A Budapest Airport 2020-as, még a koronavírus-járvány előtti üzleti terve nem csak az utasszám, hanem a pénzügyi mutatók terén sem fog teljesülni. A vállalat március óta a leálló légiközlekedés következtében szinte minden bevételétől elesett, ezért tavasz óta számos költségcsökkentő intézkedést vezetett be. A májusi létszámleépítéskor a Budapest Airport arra számított, hogy a forgalom gyorsabb ütemben fog visszaépülni, ezért a létszámot az akkor várt 10 milliós éves utasszámra tervezte. Minden lehetséges munkáltatói eszközzel élt, továbbá részt vett a kormányzati bértámogatási programban is annak érdekében, hogy a lehető legtöbb munkahelyet meg tudja védeni. Erről korábban lapunk is beszámolt.

A légi irányítás vezénylője a HungaroControl, például szeretné ha az állam garantálná számukra a kieső költségeik megtérülését. A korlátozások miatt tavasztól nagymértékben csökkentek a többnyire állami kézben lévő szolgáltatók bevételei. Nem tudni, hogy az őszi határzár meddig tart, így veszélyben látják munkatársaik megélhetését, egyáltalán a cég túlélését.

Több száz embert érint

A repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt. a válság kezdete óta minden lehetséges intézkedést megtett a munkahelyek védelméért, azonban a vállalat hosszú távú és hatékony működésének biztosítása, valamint a megmaradó munkahelyek védelme érdekében elkerülhetetlenné vált az újabb létszámcsökkentés.

Mostanra azonban egyértelművé vált, hogy egyrészt a szeptembertől érvényben lévő utazási korlátozások, másrészt a vártnál lassabban visszatérő utazási kedv újabb, hónapokon át tartó, jelentős utasszám csökkenés fog eredményezni a budapesti repülőtér forgalmában. Ez azt jelenti, hogy a vállalat biztonságos és hatékony működését szem előtt tartva a Budapest Airport nem tudja fenntartani a 10 milliós utasszámhoz mért dolgozói létszámot sem, ezért elkerülhetetlenné vált az újabb, várhatóan 236 főt érintő létszámcsökkentés.