Koronavírus: ma lépnek életbe az új szabályok

Mától kötelező a maszk használata az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, színházakban, a bevásárlóközpontok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, valamint az ügyfélfogadási irodákban is. Ugyancsak mától van érvényben, hogy 23 óra után minden vendéglátó- és szórakozóhely bezár, ahogyan az is, hogy tizennégy nap helyett csak tíz nap a hatósági házi karantén időtartama.

A kormány szeptember 16-án döntött arról, hogy a mai naptól szigorúbb szabályok lépnek életbe. Eszerint kiterjesztik a maszkviselésre hozott rendelkezéseket a fentebb említett szabályok szerint, 23 óráig lehetnek nyitva a szórakozóhelyek, a koronavírusteszt ára nem lehet több 19 500 forintnál, illetve október 1-jétől nemcsak a gyerekek lázát mérik majd az iskolákban, hanem a pedagógusokét is. Müller Cecília pénteki nyilatkozata szerint nincs sok új szabály, de azokat be kell tartani.

Hétfőtől kötelező lesz a maszkviselés a bevásárlóközpontokban, a mozikban, színházakban, múzeumokban, könyvtárakban, a postai és egyéb ügyfélszolgálatokon is, továbbá a tömegközlekedési eszközökön túl azok megállóiban, váróhelyiségeiben is, valamint a sportlétesítményekben. A rendelkezés értelmében az arc eltakarására a sál már nem lesz elegendő, szabályos maszkot kell viselni. A szabályok be nem tartását szankcionálhatják, az üzemeltetők, működtetők maguk is felszólíthatják az illetőt a maszkviselésre, de rendőri segítséget is kérhetnek. Ezenkívül a kormányhivatalok népegészségügyi szakemberei is ellenőrizhetnek