Lemondott Perkáta polgármestere, egyik alpolgármestere és egy képviselő

Szeptember 30-i hatállyal lemondott a Fejér megyei Perkáta polgármestere, Somogyi Balázs, valamint Bogó Anikó alpolgármester és Szilasy László önkormányzati képviselő. Mindhárman a Polgári Összefogás Perkátáért Egyesület-Fidesz-KDNP jelöltjeként jutottak mandátumhoz tavaly októberben.

Azt még elviseltük volna, hogy magánszemélyként és helyi tisztségviselőként számos alaptalan vádaskodást és megaláztatást éltünk át az új képviselők egyikétől, sőt számos esetben fenyegetést is éltünk meg, amelyben lezsidózta tagunkat, politikai erőszakot, személyes tönkretételt, karddal való leszúrást, torokátharapást is kilátásba helyezett velünk szemben. De a helyben eredményes munkát végző és elismert szakemberek tevékenysége és Perkáta iránti lojalitása is megkérdőjelezésre került, kilátásba helyezve településen kívüli emberek, cégek idehozatalát.