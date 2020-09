Müller Cecília: Akkor kerülhetők el a további szigorítások, ha mindenki betartja a szabályokat

Hétfőn délelőtt sajtótájékoztatót tartott az operatív törzs. Az országos tisztifőorvos, Müller Cecília ismertette a napi adatokat, és elmondta, hogy Magyarország és a magyar egészségügy a járványügyi készültség határában van. Annak érdekében, hogy ne kelljen olyan szigorításokat bevezetni, amelyek korlátozzák a lakosságot a mindennapi életben, nagyon fontos, hogy

mindenki vegye komolyan a szabályokat.

Müller Cecília ismertette, hogy az elmúlt 24 órában 876 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid–19), ezzel 18 866 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Müller Cecília hozzátette:

Ez nem azt jelenti, hogy ennyi beteg van az országban – mint a pozitív, aktív esetek száma, amely most több mint 13 ezer fő –, hiszen sokan lehetnek tünetmentesek vagy produkálhatnak enyhe tüneteket.

Hangsúlyozta, látható az is, hogy körülbelül egy hete az ezret közelíti a naponta felfedett új pozitív esetek száma. Ahogy az is tapasztalható, hogy a koreloszlás a tavaszi időszakhoz képest változott: tavasszal a 65 év felettiek aránya volt húsz százalék felett, most épp a 20–29 éves korosztály haladja meg ezt a számot. Ugyanakkor ebben az esetben is igaz, hogy sokan akár tünetmentesen is hordozhatják a vírust.

Müller Cecília hangsúlyozta, mától már nem elegendő eltakarni a szánkat, orrunkat kendővel, sállal, szabályos maszkot kell viselni. Kiemelte, bővült azoknak a helyeknek a listája, ahol a maszk viselése kötelező. Mint mondta, ennek az a járványügyi jelentősége, hogy ne adjuk át a vírust, hiszen főként zárt térben sok az ismeretlen egészségügyi státuszú ember, nagy a kockázata a tömeges megbetegedésnek.

Arra a kérdésre, hogy várható-e a bevásárlási idősávokhoz való visszatérés, bármilyen szigorúbb fellépés, Müller Cecília azt mondta:

Minden a védekezési terv szerint zajlik, pontosan azért, hogy ezt elkerüljük. A felsorolt intézkedések elkerülése érdekében hívjuk fel a figyelmet arra, hogy mindenki tartsa be a szabályokat. Mindig a járvány dinamikájának megfelelően fogunk dönteni további intézkedések bevezetéséről.

Újságírói kérdésre Müller Cecília elmondta továbbá, hogy több mint 600 ezer tesztet végeztek el eddig, és ennek elenyésző része volt az, amelyért fizettek. A karanténban lévő személyek esetében térítésmentesen tesztelt a hatóság, s ez így is marad. Koronavírustesztért akkor kell fizetni – és akkor is maximum 19 500 forint kérhető –, ha a külföldről hazaérkező személy nem tud, nem szeretne tíz napig karanténban maradni, valamint akkor, ha valaki önszántából teszteltetne, tehát amikor ez járványügyi szempontból nem indokolt.