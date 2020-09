Egy napot kaptak a magánkórházak összeírni, hogy mennyi dolgozót tudnak adni az államnak

Minden járó- és fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézmény, tehát a magánszolgáltatók is levelet kaptak Müller Cecíliától hétfőn. Az országos tisztifőorvos arra szólította fel az intézményeket, írják össze azokat az egészségügyi dolgozókat, akik szükség esetén kirendelhetők a koronavírusos betegek kezelésére kijelölt intézményekbe – írja a 24.hu.

A koronavírussal fertőzött betegek ellátását biztosítani kell, ehhez pedig a kijelölt egészségügyi szolgáltatók ellátási kapacitásait bővíteni kellene, így a betegek ellátásához szükséges humán erőforrást is, ezt azonban az érintett intézmények saját hatáskörben már nem tudják megoldani – áll Müller Cecília levelében. A tisztifőorvos megjegyezte azt is, a fertőzések növekedéséből arra lehet következtetni, hogy a kórházi ellátást igénylő betegek száma is emelkedni fog.

Valószínűleg azért hagynak ilyen rövid időt a kapacitások összeírására, mert a napokban megint nőtt a kórházban ápoltak száma: a tegnapi 59 után ma újabb 71 beteg szorul ilyen ellátásra, ami azt jelenti, hogy jelenleg 534 ember van kórházban koronavírus-fertőzés miatt. Ez a súlyos betegek számának meredek emelkedését jelzi.

Az egészségügyi dolgozó más egészségügyi tevékenység ellátására alapellátást, járóbeteg-szakellátást vagy fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézménybe vagy időszakosan működő gyógyintézetbe kirendelhető.

– emlékeztetett levelében Müller Cecília az egészségügyi törvényre.

A szolgáltatóknak egyébként nem volt túl sok idejük elkészíteni a listát. A levelet hétfőn kapták meg, kedd délig pedig válaszolniuk is kellett, és természetesen mellékelni az orvosok és az ápolók listáját is.