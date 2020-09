Az osztálytárs kontakt, a szülő nem

Kedden ismét online sajtótájékoztatót tartott az operatív törzs. Az országos tisztifőorvos, Müller Cecília ismertette a napi adatokat, s arra is kért, hogy a nyolc elhunyt beteg közül a legfiatalabb 51 éves volt, míg a legidősebb 94. Valamennyiük esetében fennállt valamilyen betegség, jellemzően szív- és érrendszeri vagy cukorbetegséggel küzdöttek korábban.

Müller Cecília elmondta, hogy a fertőzöttség tekintetében a korösszetétel változatlan: a fiatalok túlnyomó többségben vannak a fertőzöttek között. A 20–29 év közöttiek a legérintettebbek, de az alattuk és felettük lévő korosztály is veszélyeztetett.

Továbbra is kérjük a fiatalokat, hogy tartsák be mindazon magatartási szabályokat, amelyekkel meg tudjuk akadályozni a vírus terjedését. A védekezés továbbra is terv szerint zajlik, ennek része a szigorú maszkviselés, valamint többek között a szórakozóhelyek 23 órakor való bezárása is, amellyel a fiatalok csoportosulását szeretnénk csökkenteni