Orbán Viktor: Fontos a közbiztonság és a terror nélküli élet, nagy számban fognak érkezni keresztények Nyugat-Európából

Több ellenzéki párt is ingyen koronavírus-teszteket követelt az Országgyűlés őszi ülésszakának az első napján, az azonnali kérdések órájában. A párbeszédes Kocsis-Cake Olivio az időpontját firtatva azt is felvette, mi az olcsóbb, tömeges teszteléssel meggátolni a vírus terjedését, vagy leállítani a gazdaságot, amire Orbán Viktor miniszterelnök azt felelte, a Párbeszéd társelnöke, Karácsony Gergely által vezetett Budapesten több mint százmilliárd forintnyi szabad felhasználású forrás áll rendelkezésre. A kormányfő szerint London, Prága vagy Bécs példáján látni, hogy a városok mindenhol segítik a saját költségvetésükből a turisztikai vállalkozásokat, ez alól Budapest az egyetlen kivétel. Három új rovarhotelt viszont átadtak Budapesten - jegyezte meg Orbán Viktor, és javasolta „szerencsésebb” fontossági sorrend megállapítását.

Az MSZP-s Kunhalmi Ágnes arról beszélt, hogy sokkal több tesztelésre lenne szükség, mert meredeken emelkedik az új koronavírus-fertőzöttek száma, és nincsenek jól azonosítható gócpontok. Ha a gazdaságot működtetni akarják, itt lenne az ideje a tesztelésnek, hogy kontroll alatt tarthassák a járványt – tette hozzá, amire a miniszterelnöki válasz az volt, hogy a kabinet az operatív törzs javaslatára követi a WHO-protokollt a tesztelés tekintetében is, és ha a hatóság elrendeli a tesztelést, akkor az ingyenes lesz. A tesztelés profitarányát szükséges volt leszorítani, ezért döntöttek a hatósági árról - emlékeztetett.

Ingyenes tesztek biztosítására szólított fel a DK is, amelynek nevében Varju László hívta fel a figyelmet, hogy Európában lassan ingyenes a tesztelés. Erre Orbán Viktor azt mondta, ha azt akarják, hogy ne legyen üzlet a tesztelésből, be kell vezetni a hatósági árat. Ezt meg is tették, és amúgy is, az az MSZP-s kormány, amelyben Varju László annak idején dolgozott , elvett egyhavi nyugdíjat az idősektől, felemelte a nyugdíj-korhatárt, elvett egyhavi bért a közigazgatásban dolgozóktól és a tanároktól, csökkentette a gyes időtartamát, be akarta vezetni az ingatlanadót, felemelte a társasági adót és az áfát, háromszorosára emelte a gáz, kétszeresére az áram árát, az egészségügyben vizit- és kórházi napidíjat vezetett volna be. Most ön von felelősségre hatósági ár miatt?" - kérdezte a képviselőtől.

Az LMP nevében Schmuck Erzsébet azt hangoztatta, hogy válságkezelési programra van szükség, beleértve az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentését, a szociális dolgozóknak egyszeri 500 ezer forintos juttatást, a munkanélküliségi járadék időtartamát növelését és a nyugdíjasok helyzetének a javítását. Orbán Viktor válaszában kifejtette, a költségvetést módosítani nem kell, mert elég nagy benne a mozgástér, és az várhatóan elég lesz, a bérek pedig mindig lehetnének magasabbak, de a képviselő szövetségeseinek kormányzása idején az átlagbér 198 ezer forint volt, most pedig 400 ezer forint.

A jobbikos Jakab Péter a maga részéről kijelentette, Magyarországon az emberek nyugati életszínvonalat szeretnének, és kabaré, amit Orbán Viktor művel az országgal, de a magyarok nem tudnak ezen nevetni. Orbán Viktor válaszában azt mondta, folytatódni fog az a tendencia, hogy sokan jönnek ide Nyugat-Európából, egész kistelepüléseket vásárolnak fel, és nem az életszínvonal miatt, hanem az életminőség miatt, ami többet jelent a jövedelemnél. A migráció, a keresztény kultúra, a közbiztonság és a terror nélküli élet fontos szempont, és emiatt nagy számban fognak érkezni keresztények Nyugat-Európából – vélekedett.