Kecskeméti imázsfilm: a városiaknak ciki, a polgármester a létezését is letagadná

Az imázsfilm turisztikai szempontból cseppet sem vonzó, viszont annál szórakoztatóbb. Kivéve ha az ember kecskeméti, mert akkor többnyire kikéri magának, hogy a városát olcsó zsibvásárként könyveljék el.

A produkció deklarált célja az volt, hogy bemutassa „a hazai érdeklődőknek Kecskemét hangulatát, sokszínűségét, életképeit, valamint felhívni a figyelmet arra, hogy városunk megfizethető szolgáltatásokkal várja vendégeit” – olvasható az önkormányzat közleményében. Ebből született az imázsfilmben az a felütés, hogy:

Gyere Kecskemétre! Hogy miért? Mert színes és megfizethető!

Aki még ezután kételkedne Kecskemét sármjában, azt a következő szlogen győzheti meg:

Gasztro, pihi, Kecskemét!

Ezzel pedig ki is merült az imázsfilm mondanivalója, amely angolul a Discover Kecskemét! címet kapta.

A marketing szakembereknél bevett szokás a hármas tagolás, hogy minél közérthetőbb legyen a megfogalmazott üzenet, de a kisfilm esetében ez csak tetézte a kecskemétiek dühét, mert szerintük a készítőknek fogalmuk sincs a város értékeiről. Egy helyi portál, a kecsup.hu összegyűjtötte az imázsfilmmel kapcsolatos legérdekesebb véleményeket, amelyek közül az alábbi hozzászólás a legbeszédesebb:

EHHEZ A KÉPI VILÁGHOZ, AZ ÜZENETHEZ ÉS A ZENEI ALÁFESTÉSHEZ SZERINTEM HARMONIKUSABBAN ILLESZKEDNE A »TÖSSENEK KÖCSKEMÉTRE GYÖNNI«.

A helyiek körében amúgy a filmben látható „Locsi, pocsi, pancsi” felirat vágta ki leginkább a biztosítékot.

Miután a kecskemétiek ízekre szedték az imázsfilmet (például azzal, hogy még egy általános iskolai médiaszakkör is nagyobb hozzáértéssel és szeretettel készítette volna el, és egyszerűen méltatlan Kodály Zoltán szülővárosához), a helyi önkormányzat is lépett, és eltüntette a videót a hivatalos YouTube-csatornájáról. Sőt Szemereyné Pataki Klaudia polgármester a létezését is letagadta a városi képviselő-testület előtt. Azzal védekezett, hogy produkció nem imázsfilm, hanem csupán a helyi turisztikai ágazatot és annak szereplőit népszerűsítő kisfilm, egy turisztikai célcsoportnak készített „last minute” videó.

A polgármester vádja szerint az ellenzék kiáltotta ki imázsfilmnek a produkciót, de ennek az állításnak ellentmond, hogy az önkormányzati sajtó írt először beharangozót róla. A Kecskeméti Televízió beszámolójában még az is elhangzik, hogy a reklámfilmmel napi 100 ezer embert akarnak elérni.

Nehéz megmondani, hogy az augusztus 14. óta elérhető videó mennyire pörgette fel a helyi turizmust. Arra a kérdésre, hogy mennyibe került a kampány, Takács Valentina, a kecskeméti önkormányzat kommunikációs vezetője az Indexnek azt válaszolta:

A kisfilm társadalmi összefogással készült, az önkormányzatnak a kampány sem került pénzébe.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a társadalmi összefogással készült kampány mennyire váltotta be a hozzáfűzött reményeket, amire azt a választ érkezett: