Pataky Attila megtört, miután hazaengedték a kórházból

Jobban van Gömöri Zsolt billentyűs, és Pataky Attilát is hazaengedték a kórházból. A két igazoltan koronavírusos zenész telefonon nyilatkozott az RTL klub híradójának. A frontember azt mondta, hogy nagyjából nyolc kilót fogyott, miután elkapta a vírust.

Ha tükörbe nézek, akkor vagy nagyon elszomorodok, vagy nevetek egyet és azt mondom, hogy hát, életed legmanökenebb formáját hozod éppen, Attila.

Hozzátette, hogy egy-két héttel ezelőtt volt nagyon rosszul, de most, hogy otthon van, sokkal jobban érzi már magát, elmúltak a fájdalmai is. Kiemelte, hogy nagyon hálás a Szent László Kórház dolgozóinak is. Azt mondja viszont, hogy hiába gyógyul a teste, a lelke még mindig háborog, hiszen reszket mindenkiért, az egész családjáért, az országért, és azokért is, akik fájdalomban élnek.

A 69 éves zenész március végén még szkeptikus volt a koronavírussal kapcsolatban, aztán, most, hogy ő is megfertőződött, már máshogy gondolkodik.

Mindened fáj, nagyon-nagyon-nagyon nehéz élni, és alázattal jelentem, hogy az eleinte hangos rocksztárként közöltem, hogy ez nem úgy van, meg nincs is annyira, meg nem úgy. De van, és úgy van, és annyira van.

Gömöri Zsolt jelenleg is az Országos Korányi TBC Pulmonológiai Intézetben fekszik kétoldali tüdőgyulladással, ő optimista, hiszen elmúlt a láza, és sokkal jobb a közérzete. A billentyűs jelenleg is infúzión van, újfajta antibiotikumot és más gyógyszereket kap. Lélegeztetőgépre nem volt szüksége, de annyira legyengült, hogy a négy méterre levő fürdőszobába nem tudott kimenni egyedül a fájdalmai és az izomgyengeség miatt.

Ennyire ne degradáljuk le, hogy egy nátha

A zenészt csütörtökön vizsgálják meg újra, és akkor derül majd ki, hogy meddig kell kórházban maradnia.