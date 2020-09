Eső, lehűlés és köd érkezik

Derűre jön a ború. A szikrázó napsütést borongós, csapadékos időjárás követi a hétvégén. Ezt a nem szívmelengető képet festi előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Jelen esetben az ürömben sem lesz öröm, mert ez az időváltozás lehűléssel párosul, helyenként napközben sem lesz 15 Celsius-foknál melegebb.

Pénteken még jellemzően erősen vagy közepesen felhős idő várható, csak kevés helyen süthet ki hosszabb időre a nap. Reggeltől kezdve a Dunántúlon és az Északi-középhegységben, a déli óráktól kezdve pedig már a középső megyékben is egyre több helyen várható eső, zápor, majd nagyjából déltől kezdve már zivatarok is. A Dél- és Közép-Dunántúlon heves zivatar is kialakulhat. Estig a Tiszántúlon kicsi a csapadék esélye. Sokfelé lesz erős, zivatarok környezetében akár viharos a szél.

Országosan pénteken a leghidegebb órákban 10-16 fok várható. Napközben általában 25–30 fokig melegszik a levegő, de a Dunántúl északi felén és az Északi-középhegység egyes részein 20–24 fok lesz.

Szombatra virradó éjszaka sokfelé várható kiadós eső, keleten helyenként még zivatar is. Napközben a csapadékzóna fokozatosan az északkeleti, keleti megyék fölé helyeződik, így a Dunántúlon és a középső megyékben lassan megszűnik az eső. A szél sokfelé megerősödik, a Dunántúlon olykor viharossá fokozódik.

szombaton a minimum hőmérséklet 8–19 fok között alakul, az északnyugati megyékben lesz a hűvösebb, a Tiszántúlon a melegebb. A maximum-hőmérséklet általában 14–18 fok között valószínű, de a Tiszántúlon reggel, délelőtt még 19–22 fok is lehet.

Vasárnap hajnalban a szélcsendes nyugati, délnyugati tájakon pára, foltokban köd képződhet. Az északkeleti megyékben kevesebb helyen lehet eső, másutt – nagyobb eséllyel délnyugaton – helyenként kisebb záporok kialakulhatnak. A szél megerősödik, Zemplén térségében viharos erejű széllökések is előfordulhatnak.