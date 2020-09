Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2020. szeptember 23-án visszavonta a Hajógyári-sziget árvízvédelmi fejlesztésére vonatkozó kérelmet. A sziget átalakításának tervei ellen a WWF Magyarország indított petíciót, emellett budapesti lakosok és egyéb zöld szervezetek is folyamatosan tiltakoztak.

Június elején jelent meg a Hajógyári-szigeten tervezett beruházások dokumentációja, amely szerint egy vízisportközpont létesítésének tervét és a sziget árvízvédelmi célú beruházását tartalmazza. A World Wide Fund for Nature Magyarország (WWF) természetvédelmi szervezet álláspontja szerint a beruházás nemcsak egy újabb értékes városi zöldfelület beépítése miatt káros, de a Duna erősen beszűkített árterének további csökkentése sem bölcs döntés a klímaváltozás hatásainak árnyékában.

A Hajógyári-sziget klímakockázati tanulmányából kiderül, hogy a beruházás 650–1000 darab idős fa kivágásával járna.

Végül a hatóság megszüntette az engedélyezési eljárást, amely 2020. június 11-én indult, és 105 napos ügyintézési határideje szeptember 24-én járt volna le.

Az Óbudai-szigetet – amely a Sziget Fesztiválnak is otthont ad – már régóta be akarták építeni. A kormány tervei szerint a szigeten lett volna például a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-kenu Sportakadémia. A kormány készített egy szigetárvízvédelmi tervet, erre 628 millió forintot biztosított is. A projekt előkészítését az Országos Vízügyi Főigazgatóság kapta feladatul, amely a nyíregyházi Viziterv Environ Kft.-t bízta meg a tervezéssel. Az engedélyek beszerzésére szeptember 24-ig kaptak határidőt.

Jó döntést hozott az Országos Vízügyi Főigazgatóság, mert a Hajógyári-sziget árhullámoktól való bevédése nemcsak a sziget természeti értékeire lett volna káros, de összességében fokozta volna Budapest árvízi kockázatát is.

– nyilatkozta Samu Andrea, a WWF Magyarország Élő Folyók programjának szakértője.

„A Hajógyári-sziget ügye is megmutatta, hogy mennyit számít a közösség ereje. Sem Budapest lakosai, sem a társadalmi szervezetek nem hagyják már szó nélkül a környezetromboló beruházásokat. A szeptember 17-én elindított petíciónkat egy hét alatt közel 10 000-en írták alá, akiknek ezúton is köszönjük, hogy kiálltak a sziget megóvása mellett” – mondta a végzés hallatán Sipos Katalin, a WWF Magyarország igazgatója.