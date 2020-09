Az ígéreteknek megfelelően Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter szeptember 21-én bejelentette, hogy idén ősztől a hetedikes fiúk is megkapják az iskolában a HPV elleni védőoltást: ingyenesen és önkéntesen.

Utóbbi azt jelenti, hogy a vakcinát a szülők beleegyező nyilatkozattal kérhetik a gyerekeknek. Mindezt azok után, hogy 2014-ben bevezették a tizenkettedik évüket betöltött hetedikes lányok iskolai HPV-oltását. Magáról a HPV-ről és a hozzá kapcsolódó oltóprogram jelentőségéről neves szakorvosokat megszólaltatva múlt heti cikkünkben írtunk:

A csordaimmunitás elérése érdekében a szülők éljenek a lehetőséggel, és időben oltassák be HPV-vakcinával az iskolában a gyerekeiket – figyelmeztetnek a szakemberek.

Kásler szerint az iskolai kampányoltás keretében az említett korosztályban az átoltottság azóta elérte a 81 százalékot. A fiúk oltásától pedig azt reméli, hogy a vírus „cirkulációja” jó esetben lezárható lesz.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) augusztus végén még arról nyilatkozott, hogy a fiúk HPV elleni oltása részben uniós, részben hazai költségvetésből finanszírozott, 17,9 milliárd forintos keretösszegű projekt lesz, amely három évfolyam vakcináját fogja fedezni. Hozzátették, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) már dolgozik az oltóanyag beszerzésen.

– válaszolta az Index kérdésére a HPV elleni vakcinát gyártó MSD Pharma. Ugyanakkor a gyógyszercég hozzátette:

– reagálva arra, hogy az utóbbi években többször is bekerült a hírekbe, hogy hiánycikk a HPV elleni vakcina.

Legutóbb például februárban derült ki, hogy január óta országosan tartósan hiányzik a patikákból az oltóanyag. (Ez azonban a cég akkori közlése szerint az iskolai oltóprogramot nem befolyásolta, s az OGYÉI szintén megerősítette, hogy arra egy külön keret áll rendelkezésre.) 2017 őszén szintén az oltóanyaggal kapcsolatosa ellátási problémákról szóltak a hírek.

A Nemzeti Immunizációs Programban 2018 ősze óta a 9 komponensű, a jelenleg elérhető legszélesebb körű védelmet nyújtó HPV elleni vakcinát kapják a hetedikes lányok (illetve mostantól a fiúk is). Ez a védőoltás a leggyakrabban rákot okozó 7 HPV-törzs, valamint a nemi szervi szemölcsök 90 százalékát okozó két törzs ellen nyújt védelmet. Bár több mint 100 HPV-típust ismerünk, ezek a törzsek felelősek a daganatos betegségek és a nemi szervi szemölcsök döntő többségéért – tudtuk meg szintén az MSD Pharmától, ahol jelenleg nem terveznek újabb HPV elleni oltóanyagot fejleszteni, mivel a 9 komponensű vakcina jó eséllyel véd azon törzsek ellen, amelyek a HPV okozta daganatos betegségek és nemi szervi szemölcsök döntő többségéért felelősek.

Miért fontos a fiúk beoltottsága is?

Bár kevésbé közismert, a HPV által okozott rákos megbetegedések mintegy 30 százaléka a férfiakat érinti. A HPV felelős többek között a hímvessző-, a végbélnyílás körüli és az egyre gyakoribb fej-nyaki rákok jelentős részének, valamint a nemi szervi szemölcsöknek a kialakulásáért.

A férfiak ugyanúgy veszélyben vannak, csak kevésbé tudnak róla, sok esetben tünetmentes hordozók, akik női partnereiknek szexuális úton adják át a méhnyakrákok 100 százalékát okozó HPV-t. Így a férfiakat egyfelől saját, illetve női partnereik érdekében is ugyanúgy érdelmes HPV ellen beoltani.

A Center of Disease Control and Prevention (CDC), vagyis az Amerikai Járványügyi Hatóság is minden 11-12 éves fiú és lánygyermek, illetve minden 13–26 éves kor közötti férfi és nő számára javasolja az oltás beadatását.