Az államnak adja a Városmajor utca 70. szám alatti ingatlanát a Hegyvidéki Önkormányzat a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika fejlesztése és bővítése érdekében – írja közleményében az MTI.

Mint írták, a Városmajori Klinika amellett, hogy európai szinten is vezető szívgyógyászati centrum, és napjaink kiemelt népegészségügyi problémájának egyik országos felvételi központja, oroszlánrészt vállal a XII. kerület szív- és érrendszeri betegeinek kezelésében. Az intézmény fejlesztése és bővítése az Egészséges Budapest Program részeként nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű. A kerületi önkormányzat ezért is támogatja, hogy a klinikán a tervezett új diagnosztikai központ és a szívtranszplantáció fejlesztését elősegítő új részleg létrejöjjön, valamint a műtői kapacitás is bővüljön.

A Hegyvidéki Önkormányzat fontosnak tartja, hogy a szívkórház a későbbiekben is a XII. kerületben működjön, ezáltal biztosítva, hogy a fejlesztést követően is elérhető legyen a magas szakmai színvonalú szív- és érgyógyászati ellátás a Hegyvidék szívbetegei és lakosai számára.

Bízunk benne, hogy az ingatlan átadásával a Városmajori Klinika megfelelő módon fejlődhet, az ÉKC Új Szent János Kórházzal kialakított, évtizedek óta tartó sokrétű együttműködése folytatódhat, és országos vezető szerepét – a növekvő betegforgalom ellátásának biztosításával – a későbbiekben is megőrizheti

– áll az önkormányzat közleményében.