Hétfőtől őszi menetrend lép életbe több dunántúli vasútvonalon is, emellett olcsóbbak lesznek a jegyek is – erről Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős állampolgára számolt be. Az új menetrendet az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján alakították ki, de az autóbuszjáratokat is figyelembe vették.

Ez alapján a nyári kínálathoz jobban hasonlító járatokkal kívánnak az utasok kedvében járni Székesfehérvár, Veszprém, Szombathely, Keszthely, Nagykanizsa és Zalaegerszeg irányába – derül ki a székesfehérvári portálon.

Emellett majdnem

500 forinttal is kevesebbet fizethetnek

azok az utasok, akik Székesfehérvárnál messzebbre utaznak, ugyanis nem kell gyorsvonati pótjegyet váltani az eddig pótjegyköteles vonalakra, ahogyan a Keszthely–Szombathely és Pécs–Tapolca között közlekedő járatokra sem.

Szintén olcsóbbá válik az InterCity használata, ugyanis a Budapest–Zalaegerszeg/Szombathely és a Budapest–Nagykanizsa/Keszthely közötti vonatokon egységesen 300 forintba kerülő helyjeggyel lehet majd utazni.