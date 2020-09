Újabb rangos díjat nyert a Magyar Zene Háza

A világ legjobb zenei célú ingatlanfejlesztése (Best Use Of Music In Property Estate) díját nyerte el az amerikai Music Cities Awardson a Liget projekt részeként 2021 végére elkészülő Magyar Zene Háza.

A 10 tagú nemzetközi zsűri a másik két egyesült államokbeli döntős versenyző mellett ítélte oda a díjat az épületnek.

A Városliget Zrt. vezérigazgatója Gyorgyevics Benedek és Batta András, a Magyar Zene Házának vezetője ismertette a részleteket. Utóbbi kiemelte, hogy az építészeti nívó elismerése mellett – az épületet Fudzsimoto Szou és a magyar M-Teampannon irodája tervezte – a zeneipar legrangosabb szereplői által alapított díjat az intézmény annak kulturális és zenei koncepciójával párhuzamosan nyerte el.

A díj odaítélésénél a zsűri elsőrangú tartalmi szempontja a díjazandó intézmény adott városra gyakorolni kívánt gazdasági, kulturális és társadalmi fejlődése, mindamellett, hogy az innováció, a fenntarthatóság-egyediség, a tervezés folyamatának és a végeredmény minőségének legmagasabb kritériumai érvényesüljenek.

A Magyar Zene Háza szerkezetkész, belsőépítészeti kialakítása lassan megkezdődik. Az intézmény egy év múlva tervezett átadása után zenepedagógiai programok, kiállítások és koncertek otthona lesz.