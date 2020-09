Az elhízás és a mozgás hiánya is fokozza a súlyos koronavírus-betegség kockázatát - mondta az InfoRádiónak Bedros J. Róbert országos kórházfőparancsnok-helyettes, az Országos Obezitológiai Centrum vezetője. A lélegeztetőgépre tett betegek 90 százaléka volt túlsúlyos eddig.

Az elhízottaknak nagyon oda kell figyelniük, hogy elkerüljék a koronavírus-fertőzést, mert ők sokkal nagyobb eséllyel szorulhatnak kórházi ellátásra, és kerülhetnek lélegeztetőgépre, mint a normál testtömegűek. Egyébként a súlyos fertőzés kockázatát az elhízás és a mozgáshiány okozza. Amikor Amerikába eljutott a vírus, akkor az ottani orvosok az olaszországi adatokra voltak felkészülve, és meglepetten tapasztalták, hogy fiatalabb emberek is kerültek bőven az intenzív osztályokra és lélegeztetőgépre is. Amikor ezt tudományosan vizsgálták, arra jutottak, hogy az amerikai felnőttek körében kiugróan magas, 40 százalék az elhízottak aránya.

Bedros J. Róbert azt is elmondta, hogy az elhízás miatt maga a lélegeztetés is nehezebb, ugyanis a túlsúlyos emberek hasűri nyomása magasabb, és emiatt a tüdőkapacitás beszűkül, továbbá a zsírszövettel terhelt mellkas is nehezebben mozgatható a lélegeztetőgéppel - írja az infostart.hu.