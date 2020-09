Szombat délután többnyire erősen felhős időre kell számítani, több helyen esővel, záporesővel, zivatarral. Helyenként heves zivatarok is lehetnek, a szél pedig több helyen is megerősödik, sőt, a zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet késő este északnyugaton 12, 13, délkeleten, keleten még 20, 21 fok körül alakul.

Reggelig többnyire erősen felhős időben lesz részünk, és nyugat felől több hullámban számíthatunk esőre, záporra, zivatarra. Szombat reggel aztán még sötétebb lesz az ég az ország felett áthaladó felhők miatt, az ország túlnyomó részén ismétlődő eső, zápor, zivatar várható.

Olyannyira egyébként, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetést adott ki az ország összes megyéjére zivatar és a szél megerősödése miatt, azonban Pest, Borsod–Abaúj–Zemplén, Heves, Nógrád, Szabolcs–Szatmár és Jász–Nagykun–Szolnok megyében felhőszakadásra is számítani kell szombaton.

Kép: met.hu

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton többnyire 13 és 18 fok között alakul, de a Tiszántúlon pár fokkal melegebb lehet az idő.