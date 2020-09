Első mérföldkövéhez ért a Déli körvasút kivitelezése

Az új hídszerkezeten vezet majd át a Déli körvasút harmadik vágánya jövő tavasztól. Ezt követően a meglévő két hidat is újra cseréli a kivitelező 2022-ig – írta a közösségi oldalán Vitézy Dávid, a Budapesti Fejlesztési Központ vezetője.

A híd első három, 80 méter hosszú, a hídtartozékokkal együtt átlagosan 425 tonnás eleme közül a következő kettő továbbra is a csepeli előszerelő terület előtt, úszóbárkákon várakozik a Dunán.

A következő lépésben a hídelem úgynevezett pozícióba húzását végzik majd el a pesti oldal irányába, azaz hosszirányú mozgatás történik annak érdekében, hogy az alátámasztás biztosított legyen.

A három hídszerkezet együtt összesen 7000 tonnát nyom majd. Összehasonlításként: az Eiffel-torony 10 ezer tonna.

nemcsak kicserélik a régi, rossz állapotú vasúti hidakat, hanem kettőről háromvágányosra bővítik a körvasutat, hogy az a budapesti elővárosi forgalomban nagyobb szerephez juthasson.

A Déli körvasút fejlesztése lehetővé teszi, hogy olyan vonatokat is indíthassanak, amelyek például Székesfehérvártól Hatvanig járhatnak. Ehhez eddig a kapacitás és az új megállók is hiányoztak. A Déli körvasút fejlesztésének köszönhetően új megállók épülnek, ezek az eddig hiányzó metrócsatlakozást is biztosítják majd Kelenföldön a 4-es, a Népligetnél a 3-as és a Közvágóhídnál a HÉV-ek fejlesztésével létrejövő jövőbeni 5-ös metróhoz. A Déli körvasút fejlesztése az agglomerációból érkező vonatok sűrítéséhez is hozzájárul, mivel ma a legszűkebb kapacitást épp a fejpályaudvarok jelentik.

A Déli körvasúton új megállók jönnek létre az Infopark mellett Nádorkert, a Művészetek Palotája mellett pedig Közvágóhíd néven, és az Üllői út keresztezésénél, a Népligetnél, csatlakozással az Ecseri úti metróállomáshoz. A Déli körvasúton a nyugatról Székesfehérvár, Tatabánya, Pusztaszabolcs felől érkező elővárosi vonatok Budapest fontos csomópontjain át továbbhaladhatnak Cegléd, Pécel, Gyömrő felé. Az előzetes terv szerint óránként 6 vonat közlekedhet majd irányonként, metrógyorsaságú új kapcsolatok tucatjait nyitva az agglomeráció, a külső kerületek és Budapest fontos célpontjai között – közölte a Budapesti Fejlesztési Központ vezetője.