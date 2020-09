Pécsi iskolást vert az iskola nagydarab kopasz gondnoka

Megdöbbentő felvételt töltöttek fel a YouTube-ra, amelyről a szabadpecs.hu számolt be először.

A videón – melyet időközben törölt a videómegosztó – egy nagydarab, kopasz férfi egy nála jóval kisebb tizenéves gyerekkel verekszik a földön. A férfi, miután leszorítja a fiatalt, még ököllel rácsap a fejére, később pedig feláll és belerúg. Eközben többen próbálják lerángatni a nagydarab, ránézésre középkorú férfit a fiatalról.

Az eltávolított felvételeket, amelyek a Pécsi Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központnál készültek, mindazonáltal megkaptuk egy olvasónktól.

Az Index felkereste az ANK-1-es iskolát, ahol az eset történt, de az iskola nem kívánt nyilatkozni, olyannyira nem, hogy rácsapták a telefont kollégánkra. Később ismét felhívtuk az interneten is fellelhető központi számon, ahol azt a választ kaptuk, hogy ez nem náluk történt, illetékest pedig nem tudnak kapcsolni, mert már senki sincs a oktatási létesítményben, ugyanis a péntek egy rövidített nap.

Kapcsolódó Ököllel ütnek egy tizenévest egy pécsi iskolában Ököllel püfölt egy tizenévest egy középkorú férfi a Pécsi Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központnál.

A történtek előzményéről egy jóval hosszabb videó is készült, melyet ezen a linken lehet megtekinteni. Annak tanulsága szerint az iskola egyik tanára megragadott egy tizenéves fiatalt, aki a videóban hallottak alapján előzőleg a tanintézmény területén dohányzott. A tanár a fiatalt nem engedte el, annak ellenére sem, hogy nem az iskola diákja. A feltartóztatott fiatal barátja - akit a felvételen püfölnek - ezért összevitatkozik a tanárral. Egyikőjük sem enged a másiknak. Ekkor jön be a képbe a nagydarab férfi, aki pillanatok alatt nekimegy a tizenévesnek.

A szabadpecs.hu egyik munkatársát is felkerestük, aki elmondta: a nagydarab férfi egy külsős cég alkalmazottja, aki az iskolában gondnoki, takarítói feladatokat látott el. Az eset után azonban felmondták munkaviszonyát.

A kopasz férfi ellen garázdaság gyanújával nyomozást indított a rendőrség.

A történteket ismerő forrásaink arról is beszámoltak, hogy a megvert fiatal „rettegésben tartja″ a környéket, egy helyi banda tagja, és rendszeresen az ANK 1-es iskola környékén lógnak. A szabadpecs.hu szerint a fiatal és társai miatt napi szinten alakulnak ki konfliktusok az iskola környékén, nem egy esetben is beszólogattak az intézmény oktatóinak. Állítólag a takarítónak is meggyűlt már velük a bajuk, a nagydarab férfi pedig régi sérelmek miatt gőzölt be.

A pécsi portál arról is írt, hogy a történtek után a megvert fiatal többedmagával megkereste a kopasz férfit és elégtételt vett rajta.