Turisztikai mentőcsomagot készít a főváros

Akár 70 százalékkal csökkentheti a turisztikai célú vállalkozások ingatlanbérleti díját, míg a teraszok után fizetendő díjat 90 százalékkal csökkentheti a főváros. A taxisok 70 százalékos engedményt kaphatnak a jövő évi drosztdíjból – írt a főváros terveiről a Népszava.hu.

A kormánnyal folytatott szokásos huzavonát követően a főváros számláján az elvonások után maradt, másra szánt pénzből a turizmust segítheti meg a fővárosi közgyűlés. Az előterjesztés szerint Budapest lehetőségeihez mérten segíteni fogja az ágazatot. A jövő heti közgyűlésre új előterjesztés készült, amely a fenti könnyítéseket tartalmazza.

A csökkentések szeptember és március közötti időszakra, és értelemszerűen csak fővárosi területekre vonatkoznak.

– közölte Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes a jövő heti közgyűlést beharangozó tegnapi háttérbeszélgetésen.

Csak a taxisoknak adott segítség több százmilliós bevételkiesést jelent a fővárosnak. A BKV ezzel egy időben a javaslat szerint 17 milliárdos támogatást kap, a járvány miatti vesztesége ugyanis még az optimista becslések szerint is elérhetik a 22 milliárd forintot 2020-ban. A többi intézkedés pénzügyi hatását még nem számszerűsítették.

Az előterjesztésben szerepel az is, hogy a járványra tekintettel a kormányzat tegye lehetővé: az önkormányzati testületi üléseken a karanténban lévő tagok is részt vehessenek online, vagy egyéb módon, illetve szavazhassanak is az előterjesztésekről. A jelenleg hatályos jogszabályok ugyanis csak az ülésteremben lévők szavazatát fogadják el. A fokozódó koronavírus járvány szükségessé teszi a szabálymódosítást, hiszen egyre többen betegszenek meg vagy kerülnek karanténba. Már a Fővárosi Közgyűlés két tagja is karanténban van.

A későbbi viták elkerülése érdekében egyértelmű kormányzati állásfoglalás szükséges az ügyben

– hangsúlyozta főpolgármester-helyettes.