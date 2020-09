Orbán Viktor Facebook-oldalán nemrég jelent meg az a videó, amelynek a tanúsága szerint a miniszterelnök elment a koronavírus-járvány miatt felállított operatív törzs szombat reggeli ülésére.

Ökölpacsival üdvözölte Pintér Sándor belügyminisztert, aztán be is jelentkezett a helyszínről, azt állítva, mindig áttekintik, van-e elegendő ágy, van-e elegendő eszköz, van-e elegendő lélegeztető készülék, illetve van-e elegendő orvos és személyzet. Mindenkit azonnal meg is nyugtatott, hogy igen, rendelkezésre áll a szükséges eszköz, a szükséges személyi állomány és a szükséges kórházi ágy.

Bár vannak lezsírozott járványkórház-kapacitásaink is, azoknak a megnyitása még nem szükséges. Valószínűleg a számok emelkedni fognak, és ezeket meg kell nyitnunk, de egyelőre biztonságos mennyiségű tartalékkal rendelkezünk

– fogalmazott a kormányfő mindenki megnyugtatására.

Magyarországon az elmúlt 24 órában 950 új fertőzöttet regisztráltak, és 12 beteg halt bele a kórba.