Oszkó Péter után a volt miniszterelnök is cáfolja, hogy momentumos jövőt tervezne.

Fekete-Győr András nemrég a Blikknek adott interjúban beszélt arról, hogy már most ráfordultak a 2022-es parlamenti választásra, ezért a Momentum olyan hiteles szakembereket is el tudna képzelni a pártjában, mint Bajnai Gordon. A volt miniszterelnökön kívül megnevezte még például Jeszenszky Géza volt külügyminisztert és Oszkó Pétert, a Bajnai-kormány pénzügyminiszterét is.

Elsőként Oszkó Péter cáfolta, hogy beállna az ellenzéki párt mögé: „időről időre ugyan előfordul, hogy közéleti, különösen gazdasági kérdésekben egyszer-egyszer szakértőként megnyilvánul, de ezt pártoktól függetlenül teszi, és továbbra sem szeretné, ha ilyen jellegű aktivitását bárki váratlan módon saját egyéni, pártpolitikai céljaira kívánná felhasználni.”

Bajnai „kényelmetlen helyzetben”

Vasárnap Bajnai is a közösségi médiában reagált a Momentum Mozgalom elnökének szavaira. „Kényelmetlen helyzetben találtam magam az elmúlt napokban, muszáj megszólalnom” – kezdi bejegyzését a volt miniszterelnök, majd kifejti, hogy szokott ugyan egyeztetni Fekete-Győr Andrással, azonban nem tervezi, hogy visszatérne a politikába.

A volt politikus pontokba szedve foglalta össze, mi igaz és mi nem a vele kapcsolatos hírekből: