Mohács lehet a Fidesz Mohácsa?

A Baranya megyei Mohácson vasárnap időközi önkormányzati választást tartanak, miután a képviselő-testület júliusban feloszlatta magát. A 2019 októberi választáson ugyanis úgy lett a szocialista Csorbai Ferenc a település polgármestere, hogy kormánypárti ellenfele, a várost 1998 óta irányító fideszes Szekó Ferenc váratlanul meghalt tavaly szeptemberben. Bár a Fidesz mellett a DK, a Momentum és a Jobbik is visszalépésre szólította fel Csorbait, a szocialista jelölt mégis elindult egyedüliként. Lépését azonban a mohácsiak sem jutalmazták, a 6000 választópolgárból 4000-en érvénytelenül szavaztak, mindössze 1867 voks érkezett rá.

Mohács igazi fideszes fellegvárnak számít Baranya megyén belül, amely évtizedek óta a jobboldal erős bástyája. Így érthető, hogy az MSZP-s polgármestert sokan illegitimnek tekintik a város élén. A polgármesterrel együtt 12 fős képviselő-testületbe is mindössze három ellenzéki képviselő jutott be kompenzációs listáról, mind a 8 egyéni körzetben a Fidesz tarolt.

Csorbainak nem igazán maradt így nagy mozgástere, a Fidesz frakcióvezetője, Pávkovics Gábor az alakuló ülésen „mérsékelt konstruktivitást” ígért, de már akkor leszögezte: a jogszabály adta lehetőséggel élve új választást szeretnének.

Tartották is magukat ehhez a jobboldali képviselők, az önkormányzat költségvetésén túl nem igazán szavazták meg a polgármester előterjesztéseit. A nyáron pedig be is döntötték a képviselő-testületet egyhangúlag, a Pávkovics által előterjesztett önfeloszlatást Csorbai is megszavazta végül.

A szocialista polgármester az átmeneti időszakban a korábbi városvezetős korrupciógyanús ügyeinek borításával igyekezett kampányolni, míg kihívója, a fideszes Pávkovics Gábor a kormány támogatására épített. Palkovics László innovációs és technológia miniszter is beszállt például a kampányba, aki nemrég a településen járva bejelentette: akár másfél-két éven belül megkezdődhet a mohácsi Duna-híd építése.

Mire jut a függetlenített szocialista?

Az időközi önkormányzati választáson Csorbai nem pártlogókkal kampányol, kiadványain sem szerepelnek az őt támogató ellenzéki szervezetek (a Momentumon kívül minden ellenzéki párt beállt mögé), helyette egy civil egyesület színeiben, a Változást Akarók Nemzedéke (VAN) jelöltjeként indul a csapatával. Pávkovics vele szemben kifejezetten épít arra, hogy őt a kormánypártok támogatják. Az ellenzék és a Fidesz mellett a településen polgármester-jelöltet és listát állított a Mi Hazánk is, ők Bernáth Csillát indítják a városvezetői posztért.

A vasárnapi választáson ugyan nem sok esély mutatkozik arra, hogy Csorbai Ferenc és csapata fordítani tudna, de az ellenzék akár megerősödve is kijöhet az időközi voksolásból. Ha ugyanis jelentős áttörést érnének el, annak országos konzekvenciái is lehetnének.

Amennyiben itt képes jó eredményt elérni az ellenzék, az olyan üzenet lenne, amire már Orbán Viktornak is érdemes felfigyelnie.

Este 7 után minden kiderül.

Más mozit néznek

Mindenesetre mindkét esélyes jelölt bizakodó. Csorbai Ferenc az Indexnek úgy nyilatkozott:

Nem indultunk volna el a választáson, ha nem a győzelemre számítanánk, de nekünk minden eredmény megfelel.

Az ellenzéki polgármesterjelölt annak szurkol, hogy tiszta és igazságos versenyben dőljön el, ki a jobb. Csorbai szerint Mohácson korábban nem igazán volt klasszikus értelemben vett kampányolás, ebben mindenképpen újat hozott ez a választás, azonban annak hangnemével meg volt elégedve, nem történtek szerinte vállalhatatlan dolgok.

Pávkovics Gábor is hisz a győzelemben, szerinte a tavalyinál többen mennek el idén voksolni, mert mindenkinek fontos Mohács jövője. Ő úgy látja, a 2019 októberi választás is azt mutatta meg, hogy az emberek a konzervatív oldallal vannak és a mohácsiak többsége elutasítja Csorbaiékat, ezért

legrosszabb esetben is 60 százalékos eredményre számít.

A kampányt is egészen máshogyan értékeli, mint Csorbai, szerinte ugyanis amíg ők egy 30 oldalas programmal kampányoltak, addig ellenfele csak a lejáratással és kormány elleni hangulatkeltéssel volt elfoglalva.