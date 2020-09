Már nincsenek gócpontok, a vírus bárhol bárkit megfertőzhet

Müller Cecília az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján újságírói kérdésekre is válaszolt. Elmondta, 37,8 fokban határozza meg azt a határértéket, amikor a gyermek nem maradhat iskolai közösségben. Ha ilyen hőmérsékletet mérnek, akkor rövid pihentetés, izoláció után újra meg kell mérni, és ha a hőmérséklet ekkor is magas, értesíteni kell a szülőt. Az országos tisztifőorvos azt Javasolta, a szülők várják meg, amíg az iskolások lázát megmérik. Arra a kérdésre, hogy mely nagyvárosok számítanak gócpontoknak, Müller Cecília elmondta: a gócpontok már elveszítették jelentőségüket, a vírus terjedése nem áll meg gócokban, bárhol bárkit megfertőzhet.

Arról is beszélt, hogy a munkahelyeken a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásait figyelembe véve, kockázatbecslés mentén határozzák meg a munkáltatók, milyen óvintézkedéseket kell bevezetni, kell-e folyamatos maszkviselés, vagy a távolságtartás szabálya máshogyan is megoldható.

Arra a kérdésre, hogy a kórházakból mikor térhetnek vissza a szociális intézményekben lakók, elmondta, ehhez két negatív tesztet kell produkálniuk.

Szó esett arról is, hogy a koronavírusból felgyógyult betegek egy része a gyógyulási fázist követően is gyengének, fáradékonynak érzi magát. Müller Cecília vitaminok szedését, a mozgás lassú, fokozatos bevezetését és pszichés támogatást javasol. A tisztifőorvos a sajtótájékoztató végén felhívta a figyelmet arra, hogy a benzinkutakon is nagyon fontos a maszkviselés, megfigyelésük szerint itt sok mulasztás történt. Kérték a töltőállomások munktársait, valamint a boltba betérő vásárlókat is, hogy mindenképp viseljenek maszkot.