Müller Cecília azt ajánlja, hogy a pedikűrösnél is mindenki viseljen maszkot

Látható, hogy a járvány most már közösségeken túli terekben is, mindenütt általánosan terjed az egész országban – figyelmeztetett Müller Cecília az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján. Az országos tisztifőorvos elmondta, hogy az elmúlt 24 órában 702 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid–19), ezzel 24 716 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt tizenhárom beteg, közülük a legfiatalabb egy 54 éves férfi.

Az adatokból és a tapasztalatokból Müller Cecília közlése szerint arra következtetnek, hogy

A laboratóriumi vizsgálatok száma ma már eléri 697 ezret, tehát a PCR-tesztek száma is növekszik. Továbbra is nagyon fontos az idősek védelme, felhívom a figyelmet az egyéni felelősségvállalásra, ami nagyon fontos a mostani helyzetben – mondta.

Az oktatás – folytatta az országos tisztifőorvos – rendben zajlik, 17 óvodában és 7 iskolában rendeltek rendkívüli szünetet. 118 osztálynál és három teljes iskolánál digitális oktatásra tértek át. Az iskolák felkészültek az október 1-jétől érvénybe lépő szabályokra: a nagyobb intézményekbe hőkaput telepítenek, a kisebb intézmények érintés nélküli hőmérőket kapnak.

Mindenütt tartsuk be a szabályokat, szépségszalonokban, fodrászatokban is viseljünk maszkot. Azoknál a szolgáltatásoknál a szépségiparban, ahol nem az arc kezeléséről van szó – gondolok itt pedikűrösre, manikűrösre –, a szolgáltatás ideje alatt is viseljünk maszkot. Ez érvényes a szolgáltatást nyújtókra, és igénybe vevőkre is. Az arckezelést végzőknél természetesen addig levehetjük a maszkot