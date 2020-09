Egy nő sodrófával bántalmazott egy mozgássérültet Vácon

A magyar népmesékben és a börleszk jelenetekben sem ritka, amikor a feleség sodrófával várja későn hazaérkező párját. Úgy tűnik, ez a konyhai eszköz nem vesztette el ezt a szerepét sem, sőt új felhasználási területeken is megmutatja magát. Ez történt Vácon is szeptember 27-én, amikor egy csörögi nő felszállt egy menetrend szerinti helyi buszjáratra – számol be az esetről a Police.hu.

Fotó: Police.hu

A nő a járaton gyorsan vitába keveredett egy 51 éves mozgássérült utassal, aki igyekezett elkerülni, hogy elfajuljon a veszekedés, és inkább leszállt a járműről, hogy elérje a közeli vasútállomásról induló vonatát. A nő nem érte be ennyivel, és nagyon a szívére vette a férfi beszólását. A férfi után rohant, majd hirtelen a kézitáskájából előhúzott egy sodrófát, és többször fejen ütötte vitapartnerét.

A férfi a karjával igyekezett védekezni, ám a verekedést látta a buszsofőr, aki férfitársa segítségére sietett. Fékezett, leugrott a járműről, majd a nőt kabátjánál fogva elrángatta a vérző fejű mozgássérülttől. Ezután rendőrt és mentőt hívott, közben vigyázott a fejsérült férfira.

A kiérkező rendőrök a helyszínen elfogták a támadót, aki eldobta a sodrófát. Később az egyenruhások egy bokorban találták meg. A nő kihallgatásán beismerte a bűncselekmény elkövetését. Bevallása szerint a férfi mocskolódása idegesítette fel ennyire, és ezért rántotta elő a konyhai eszközt.

A 44 éves csörögi nő ellen a Váci Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatja le a további eljárást.