A jövő bírósága – mesterséges intelligencia is részt vesz az ítélkezésben

Az információs kiskönyvben bemutatják a Kúria helyét a bírósági szervezetben, feladatait, a Kúria és az Alkotmánybíróság kapcsolatát.

Külön fejezetben kap helyet a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) története korszakos bontásban, illetve a Kúria épületei is. Érinti a kiadvány a jövő technológiáinak kérdéskörét is, így szó van benne az e-perekről és az e-aktákról, de érintik például azt a kérdést, hogy milyen szerepet tölthet be a jövőben a mesterséges intelligencia az ítélkezésben.

Büntetőjogi, polgári jogi, közigazgatási jogi, valamint munkajogi döntésekből olyan érdekes eseteket válogattak össze, amelyek közelebb próbálják hozni az olvasóhoz a Kúria kevésbé ismert világát.

A kötet 260 oldalon, közérthetően, fiatalos stílusban, színes képekkel, ábrákkal tarkítva, érdekességeket megvilágító szövegdobozok és online tartalmakra mutató QR kódok segítségével segíti eligazodni az olvasót.

A Kúria – Zsebkönyv Magyarország legfőbb bírói fórumáról címet viselő kiadvány szeptember 28-án jelent meg.