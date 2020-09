Ma is szükség lesz a kabátra, néhol az esernyőre is

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint, ma is elkél a kabát, néhol még az esernyő is: három megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést zivatar miatt, de figyelmeztetnek a látásviszonyok miatt is, mert néhol köd képződött hajnalra.

A keddi időjárás jelentés szerint többnyire erősen felhős lesz az ég, napközben inkább csak átmeneti felszakadozások lehetnek, de késő délutántól akár nagyobb területen is csökkenhet a felhőzet.

Elszórtan alakulhat ki eső, zápor, északkeleten néhol zivatar is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között valószínű, míg késő estére jobbára 9 és 14 fok közé hűl le a levegő.

A figyelmeztető előrejelzés szerint az északkeleti, keleti tájakon hajnalra köd képződött, a reggeli órákban fokozatosan javulni fognak a látásviszonyok. Kedden délután az északkeleti országrészben (főként Borsod megyében, Zemplén megyében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében) alakulhat ki zivatar – ezekre a területekre elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.