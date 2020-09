Itt a hideg, hol a fűtés?

Sokan átéljük kora ősszel, hogy amint lemegy a nap, lehűl az otthonunk. A gond csak annyi, hogy a lakásban távhőszolgáltatás van, bekapcsolni pedig csak egy távoli vezérlőszobából tudják.

A reggeli kelés után így szipogás és megfázás következik. ráadásul a Főtáv honlapja szerint a fűtési szezon már megkezdődött.

Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatónak legkésőbb október 15-ig a fűtési berendezéseit működtetésre alkalmas állapotba kell helyeznie. A cég még ilyenkor is rendszerkarbantartó munkálatokat végez. Ha a lakóközösség képviselője az üzemviteli szerződésben külön nem kérte, hogy a szolgáltató állítson be alacsonyabb „bekapcsolási hőmérsékletet", az is lehetséges, hogy bizonyos háztartások még október első felében is fűtés nélkül maradnak.

Pedig a hiba orvosolható.

A szeptember 15-től május 15-ig tartó rendelkezésre állási időszakban a szolgáltató a fűtést az „üzemviteli megállapodásban rögzített értékekhez igazodva vagy eseti megrendelésnek megfelelően indítja el″ – tájékoztat a Főtáv. Előbbi szerződést a közös képviselő köti a céggel, ebben rögzítik azt a minimum-hőmérsékletet, amelynél a fűtőberendezés működésbe lép. Utóbbival egyedi esetben élhet a lakóközösség, amelyben üzemviteli megállapodásától térhet el. Ez azonban a fűtési szezon egészében csak egyszer ingyenes.

A második eseti változtatási kérelem már 13 200 Forintba (bruttó 19 900 forintba) kerül.

Az eseti módosításhoz viszont nincs szükség a lakóközösség többségének közgyűlési határozatára.

az általános üzemeltetési szerződést tehát érdemes úgy módosítani, hogy a fűtés automatikusan előbb bekapcsoljon. (A távfűtéses házak berendezésére a külső hőmérsékletet mérő műszer van felszerelve.)

Az időjárás kiszámíthatatlanságával mégis kevés lakó számol. Nem beszélve arról, hogy az üzemeltetési szerződésben foglalt határhőmérséklet megállapításához a lakóközösségi közgyűlés többségének egyetértő döntése szükséges. Sokan viszont nem vesznek részt a lakóházak döntéshozatalában, amivel pedig az otthoni didergés problematikája megoldható lenne.

A klímaváltozás közvetlen hatásai az elmúlt 10 évben már egyre nyilvánvalóbbak. Míg az ember gyakran 25 fokban battyog haza a munkahelyéről, este rögtön 10 fok közelébe zuhan a hőmérséklet. Témánk szempontjából a napi hőingás a fontos. A kifejezést földrajzóráról ismerhetjük: a szám a napi legmagasabb és legalacsonyabb hőmérséklet közötti különbséget jelöli. Ami most fejfájást (és orrdugulást) okoz a távhőre kötött lakások tétlenebb lakóinak.

Ugyanis a radikális napi hőingás által okozott gond megoldásához a lakók kezdeményezésére van szükség. Hogy a gyors lehűlést a fűtés azonnali bekapcsolása kövesse.

Nem lehetetlen tehát a fűtés ilyen komplex rendszereit a napi hőváltozáshoz igazítani. Az biztos, hogy kell némi lakói aktivitás hozzá. Az éghajlatváltozás kora kikényszerítette az igényt a módosításra. Főleg, ha el szeretnénk kerülni, hogy a lakók érvényes szolgáltatási szerződéssel a fiókban napokig, urambocsá' hetekig fázzanak saját otthonukban. Csak Budapesten 238 000 háztartásról van szó.