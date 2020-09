Ma már csak álom a 20 fok feletti hőmérséklet

Nem sokáig tartott az indián nyár, csupán egy-két sovány hetünk volt, amikor nem volt túl meleg, de még kabát sem kellett. Ez már a múlt, a jósolt hőmérséklet ma már a 20 fokot sem éri el, és egyre zordabb idő lesz.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szerdán északkelet felől egyre többfelé megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, beborul az ég. Az északi és keleti megyékben többfelé, másutt csak néhol várható eső, zápor, az Észak-Alföldön lesz a legnagyobb mennyiség. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul, késő estére pedig 7, 12 fok közé hűl le a levegő. Estére is többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, elszórtan várható eső, zápor.

Csütörtökre sem túl biztató a helyzet, noha a Dunántúl nyugati, délnyugati részein hosszabb felszakadozások is lehetnek, arrafelé több órára is kisüthet a nap. Másutt viszont jellemzően erősen felhős vagy borult lesz az ég, és sokfelé várható eső, zápor, az északkeleti határvidéken egy-egy zivatar is lehet. Elsősorban északkeleten jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Az északnyugati, nyugati szél inkább csak a Duna vonalának környezetében erősödhet meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 13 között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között várható csütörtökön.