Jogállam vagy nem jogállam – ez itt a kérdés

Elsősorban a jogállamiság kérdésében feszült egymásnak Varga Judit igazságügyi miniszter és Donáth Anna momentumos európa parlamenti képviselő az eddig példa nélküli, élőben közvetített kormányzati-ellenzéki vitában. A „Ki nyer ma? – Brüsszeli viták Magyarországról” címmel beharangozott beszélgetés központi témája az volt, hogy az Európai Unió jogosan bírálja-e a magyar kormányt, illetve van-e joga emiatt visszatartani uniós pénzeket.

A vitának az adott különös aktualitást, hogy Věra Jourová, az Európai Bizottság alelnöke a Spiegelben „beteg demokráciának” nevezte a magyar rendszert, mire Orbán Viktor lemondásra szólította fel a cseh politikust. Varga Judit a diplomáciai ütésváltást úgy kommentálta, hogy

Donáth Anna – aki saját pártjában a jogállamisági ügyeket viszi, ekképp közvetlen kapcsolatban áll Věra Jourovával – úgy értelmezte a szavait, hogy:

Varga Judit azt a nézetet képviselte, hogy a jogállamiságnak nincs egyértelműen definiálható fogalma. Hozzátette, hogy 2006 után fiatal jogászként Brüsszelben dolgozott, egyebek között angol fordításokkal is segítette a fideszes képviselők munkáját, tehát teljesen tisztában van az angol kifejezések jelentésével.

De bárhogy is lovagolunk a szavakon, tény, hogy az unió soros elnökségét betöltő német kormány javaslata a következő hétéves költségvetés és a járvány utáni helyreállítási alap forrásainak elosztását a jogállamiság meglétéhez köti, pontosabban a jogállami elvek megsértése esetén szankcionálhatnának a pénzek kifizetésekor, ami a magyar kormányzatnak nagyon nem tetszik.

A miniszter szerint ugyanis a tervezet a jogállamiságra helyezi a hangsúlyt az unió pénzügyi érdekei helyett. Az ellenzéki politikus szerint viszont pont fordítva: a jogállamisági szempontok szenvedtek csorbát. Donáth Anna felvetette, nem kéne-e eltöprengenie a kormánynak, miért gondolják Brüsszelben egyre többen, hogy valami gond van Magyarországon. A miniszter erre úgy reagált, hogy nem kéne annyi Guardiant és Spiegelt olvasniuk, és ugyanezek a politikusok négyszemközt neki teljesen mást mondanak.

Varga Judit azt a fideszes narratívát képviselte, hogy Sargentini ballibes haverjai szája íze szerint állította össze jelentését, és a szavazatszámlálást is elcsalták. Donáth kérdésére, hogy akkor miért fogadta el a jelentést az Európai Néppárt többsége, amelynek a Fidesz is a tagja, a miniszter kifejtette:

Innentől a vita személyeskedésbe fordult. Varga Judit arra kérdezett rá, hogy van az, hogy az ellenzék Brüsszelben a saját hazáját gyalázza, és kijelentette, hogy a Momentum bűnben fogant, hiszen elvették a magyar emberek álmát az olimpia magyarországi megrendezéséről. Donáth Anna azt sérelmezte, hogy szerinte Polt Péter legfőbb ügyész egyedülálló módon huny szemet a politikusok korrupciója felett, és azt hangoztatta, hogy épp a demokrácia betegsége, a választási rendszer miatt kénytelenek kokettálni Gyurcsány Ferencékkel.

A vita után a Momentum másik európa parlamenti képviselője is reagált a magyar miniszterelnök levelére, amely szerint a kormány felfüggeszti Věra Jourovával a tárgyalásokat. Cseh Katalin közösségi oldalán úgy vélekedik: A kormánynak kötelessége tárgyalnia, különben biztosan veszít.

Mindenki ismeri azt, amikor egy társasjátékban az ember elront valamit, vesztésre áll, esetleg még csal is, majd lebukik, és tíz perccel a játék vége előtt durcásan felrúgja az asztalt és azt mondja a másiknak: én veled nem játszom. Ez jutott eszembe, amikor olvastam Orbán Viktor levelét Ursula von der Leyennek, amiben felszólította a bizottság elnökét, hogy rúgja ki a jogállamisági biztost.

Az ilyen viselkedés a társasjátékban sem szép, a politikában viszont egyértelműen elfogadhatatlan – hangoztatja Cseh Katalin. Az ellenzéki politikus hozzáteszi:

Orbán viselkedését látva akár szemöldökünket felvonva mosolyoghatnánk is, de a tét ennél sokkal nagyobb. A most következő tárgyalások ugyanis arról is szólnak, hogy mennyi pénz jut Magyarországnak. Ha azonban a miniszterelnök inkább durcásan leveleket írogat a tárgyalások helyett, az hatalmas hiba, és óriási felelőtlenségre vall.