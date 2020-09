Közel négyszáz embert csaptak be internetes csalók

A Pásztói Járási Ügyészség több mint 370 rendbeli, üzletszerűen elkövetett csalás miatt emelt vádat egy férfi és különös visszaeső élettársa ellen, aki interneten hirdetett, nem létező termékekkel összesen mintegy 9,5 millió forintos kárt okozott – közölte az MTI-vel a Nógrád Megyei Főügyészség vezetője szerdán.

Bóna Gyula ismertette: a vádlottak különböző internetes hirdetési oldalakon és egy közösségi oldal adás-vételi csoportjaiban 2017 júliusától 2019 április végéig eladásra hirdettek meg különféle termékeket, így többek között olyan mobiltelefonokat, játékkonzolokat, számítógép-tartozékokat, gyermekjátékokat, mesekönyveket, babakocsikat és ruházati cikkeket, amelyekkel nem rendelkeztek. A termékek képeit az internetről töltötték le, úgy tették hirdetésük mellékletévé.

A hirdetésekre jelentkező sértettektől előre, utalással kérték az árat, és azt ígérték, hogy a termékeket postai úton vagy futárszolgálattal küldik meg, ám később a hirdetéseket törölték, a telefont nem vették fel, és úgy egyáltalán, eltűntek.

A főügyész hozzátette: a csalók elsőként használt számlaszámát 2018 júniusában zárolták, de a történet itt még nem ért véget.

Hat új folyószámlát nyitottak, melyekre további jogtalanul szerzett pénzösszegeket utaltattak.

A vádlottak az évek során összesen 9 millió 300 ezer forintot csaltak ki 373 sértettől. Miután 2019 májusában a férfit letartóztatták, élettársa tovább folytatta a bűncselekmények elkövetését, így további 280 000 forintot sikerült szereznie még három sértettől.

Az ügyészség mindkét vádlottal szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabására tett indítványt. A nő, akit korábban már szabadságvesztésre ítéltek, ugyancsak csalások miatt, különös visszaesőnek minősül.

Bóna Gyula közölte: a sértettek közül 250-en kérték káruk megtérítését, a vádlottal pedig mintegy 2 millió 300 ezer forint vagyonelkobzásra is számíthatnak, és több mint 300 ezer forint bűnügyi költséget is meg kell fizetniük azzal, hogy számos, tőlük lefoglalt vagyontárgy visszatartását is indítványozta az ügyészség a vagyonelkobzás és a bűnügyi költség fedezetének biztosítására.

Az ügy sértettjei csak részben voltak Nógrád megyeiek, az eljárást azonban az együttes elbírálás érdekében – az ügyeket egyesítve – a Pásztói Rendőrkapitányság folytatta le.

