Négy év fogházra ítélték a Dózsa György úti gázolási ügy vádlottját

Elsőfokú ítélet született a Dózsa György úti halálos baleset ügyében: a bíróság négy év letöltendő fogházbüntetésre ítélte M. Richárdot, illetve egy év tíz hónap, három évre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte a másik járművezetőt, N. Jánost – tájékoztatta szerkesztőségünket a Fővárosi Főügyészség.

A vádirat szerint egy 43 éves férfi, M. Richárd vezetői engedély nélkül, 2017. május 15-én kora délután a megengedett 50 kilométeres óránkénti sebességet jelentősen meghaladó, 135-140 kilométeres sebességgel közlekedett a XIII. kerületi Dózsa György úton a Kassák Lajos utcai kereszteződés irányába.

A kereszteződésbe ekkor érkezett gépkocsival egy 47 éves férfi, N. József, aki szabálytalanul, kis ívben bekanyarodott a szemből, túlzott sebességgel érkező M. Richárd elé úgy, hogy nem adta meg neki az elsőbbséget. A kanyarodó gépkocsiban két személy utazott a sofőrön kívül. A két autós olyan erővel ütközött össze, hogy mindkét jármű felsodródott a járdára és elütött három gyalogost.

A balesetben a kanyarodó jármű egyik utasa olyan erővel zuhant ki az autóból, hogy sérülései miatt a helyszínen életét vesztette. A másik utas a kórházi kezelés során hunyt el, a három gyalogos pedig könnyebben sérült. A kanyarodó gépkocsi 49 éves sofőrje is életveszélyes, míg a gyorshajtó vádlott könnyebb sérüléseket szenvedett

– olvasható az ügyészségi közleményben, amely azt is megállapítja, hogy a baleset elkerülhető lett volna, ha a nagy sebességgel érkező M. Richárd nem lépi túl a sebességhatárt, vagy ha N. József szabályosan kanyarodik.

A vádirat tárgya egy másik eset is, amely miatt M. Richárd jogosítványát korábban bevonták. A vád szerint a vezető 2015. június 19-én gépkocsijával majdnem elsodort egy kerékpárost, majd az emiatt közöttük kialakult konfliktus során az utasával együtt kiszállt az autóból, és megverték a biciklist.

Az ügyészség a Dózsa György úti baleset kapcsán mindkét sofőrrel szemben halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt nyújtott be vádiratot a bíróságra. A másik, egyesített ügyben a vád közúti veszélyeztetés, valamint garázdaság és könnyű testi sértés vétsége.

A bíróság bűnösnek mondta ki mindkét vádlottat halálos közúti baleset gondatlan okozásában. A 43 éves férfi bűnösségét ezenfelül még garázdaság és testi sértés vétségében is megállapította, azonban a közúti veszélyeztetés bűntettének vádja alól felmentette. A bíróság halmazati büntetésként négy év letöltendő fogházbüntetésre ítélte a férfit, a közügyektől négy évre, a járművezetéstől végleges hatállyal eltiltotta. A kanyarodó sofőrt a bíróság egy év tíz hónap, végrehajtásában három évre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte, a járművezetéstől egy évre eltiltotta

– derül ki a sajtóközleményből. Az ügyészség M. Richárddal szemben a büntetés jelentős súlyosítása, illetve a közúti veszélyeztetésben bűnösnek kimondás érdekében fellebbezést jelentett be. Az ítélet ellen a vádlottak és védőik is fellebbeztek. Az ügyészség indítványozta M. Richárd letartóztatását, ezt a bíróság elutasította, és a bűnügyi felügyeletét is megszüntette a vádlottnak. A döntés ellen az ügyészség fellebbezett.