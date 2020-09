Csaknem 50 ezer köbméter az erdők szélén található illegálisan lerakott hulladék mennyisége az állami erdőgazdaságok felmérése szerint – mondta Szentpéteri Sándor erdőkért felelős helyettes államtitkár a „Tisztítsuk meg az Országot” program pilot projektjének záró eseményén. Hozzáfűzte: az összegyűjtésnek, elszállításnak és az elhelyezésnek a költsége meghaladja a 1,5 milliárd forintot. A legtöbb illegálisan lerakott szemét a főváros környéki parkerdőkben található, mintegy 13 ezer köbméter, ezért az ország hulladékmentesítésben kiemelkedő a Pilisi Parkerdő erdészeinek munkája. A Pilisi Parkerdő több mint három hektáros erdőfoltját egy hét alatt 170 köbméter illegális hulladéktól tisztították meg – olvasható az Agrárminisztérium honlapján.

A tárca helyettes államtitkára elmondta azt is: az erdőjárók azzal tudnak leginkább hozzájárulni az egészséges erdő fenntartásához, ha mindenki hazaviszi magával a természetjárás közben keletkezett szemetét, a legapróbb, jelentéktelennek tűnő hulladékot is beleértve. A megelőzést szolgálja a „Hulladék Radar” nevű, ingyenesen letölthető mobil alkalmazás is.